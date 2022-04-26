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下班仍被訊息綁架 「隱形加班」困擾8成職場人

記者林汪靜／北京26日電
報告指出，「隱形加班」成困擾、「工作量過大，不加班無法完成」、「發生突發緊急事件」成職場人加班主因。（路透）
報告指出，「隱形加班」成困擾、「工作量過大，不加班無法完成」、「發生突發緊急事件」成職場人加班主因。（路透）

中國84.7%的職場人在下班後，仍會關注工作相關訊息，徵才網站「前程無憂」近日發布的「職場人加班現狀調查報告2022」（簡稱報告）披露的數據顯示，「隱形加班」成困擾、「工作量過大，不加班無法完成」、「發生突發緊急事件」成職場人加班主因，16.1%的職場人所在企業已公布禁止加班規定。

工人日報報導，中國「勞動法」規定，生產經營需要延長工作時間的，一般每天不得超過1小時；特殊原因時，在保障勞動者身體健康的條件下延長工作時間每天不得超過3小時，每月不得超過36小時。

報告顯示，近6成受訪職場人平均每天加班超過1小時，其中，35.1%的受訪者平均每天加班時間在1到2小時，13.6%的受訪者平均每天加班時間在2到3小時，另有7.2%的受訪者平均每天加班時間超過3小時，超過「勞動法」規定的上限。

「報告」指出，近6成受訪者反映自身處於「靈活機動加班」機制中，他們工作時間與私人時間並不分明，表面上看起來並沒有高強度加班的模式下，被「隱形加班」困擾。被訊息流「綁架」的職場人不占少數，當被問到是否會在下班後秒回工作相關訊息時，只有15.3%的人明確表示拒絕，認為下班後是自己的私人時間；84.7%的人在下班後，仍會關注工作相關訊息，這個現象在因疫情反覆而選擇遠端辦公的職場族群中更甚。

「報告」並顯示，職場人加班的原因諸多，「工作量過大，不加班無法完成」比例33.3%、「發生突發緊急事件」，比例31.2%，為兩大主因。另外，「職場內卷（指競爭激烈），迫於壓力加班」比例15.1%，也是一個重要因素，該現象在電腦、互聯網、通訊、電子和會計、金融、銀行、保險行業中尤為突出。

據了解，自去年6月開始，多家互聯網公司相繼宣布取消「大小周」制度，一些企業開始實行「1065」工作制，即上午10點上班，下午6點下班，一周工作5天，以及「1075」工作制，即工作時間為上午10點至晚上7點，一周工作5天。

越來越多企業重視員工健康發展。「報告」稱，16.1%的受訪者所在企業已經公布禁止加班規定，這個占比相較過去兩年有一定提升。

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