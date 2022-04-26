我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

捐錢買雞送上海敬老院 竟收到P圖的懸浮照

中國新聞組／北京26日電
敬老院送出p圖過的照片給物資捐贈單位。(取材自東方網·縱相新聞)
敬老院送出p圖過的照片給物資捐贈單位。(取材自東方網·縱相新聞)

一段「敬老院P圖物資」的聊天記錄近日在網上傳播，某公司稱捐錢買雞給上海某敬老院，收到對方發來的照片疑似是P圖的，呈現懸浮狀態。隨後，該敬老院張姓院長還原了事發過程。

東方網·縱相新聞報導，事發的浦東新區康橋鎮敬老院張院長表示，日前養老院收到了21箱物資，一共250隻土雞。當時工作人員消殺貨物後沒有拍照，他與院內人員在參與救治病人也沒有拍照。之後，一部分土雞放在食堂冰箱裡，放不下的一部分放在康橋鎮生活中心冰箱。

第二天上午，院方接到要求需上傳接收物資的照片，要像其他養老院一樣放在大門外拍，但當時外包裝已經拆掉並且已被清運。為了完成要求，所以這樣做了。

不過，張院長表示，土雞都收到了，敬老院每餐成品需要48小時留樣，所以第二天院方還拍了放在冰箱內的物資，和一部分留樣的雞湯視頻與照片上傳了。此外，他已經就此事寫過情況說明，之後一定會引以為戒。

張院長表示，從3月10日敬老院實行全封閉管理到現在，目前沒有出現院內感染的現象，在各方關懷下，敬老院的運行目前一切正常。不過，張院長也承認，全院職工已經堅守了40多天，心理壓力和身體壓力比較大，但仍會堅守崗位。

養老院

上一則

廣西南寧學「習」熱 印發口袋書人手一冊 農民圍坐田埂朗讀

下一則

血癌女孩出現血斑想就醫 因確診被上海醫院拒收

延伸閱讀

上海防疫好消息 26日新增病例數大降 跌幅達13%

上海防疫好消息 26日新增病例數大降 跌幅達13%
上海方艙飛走 裸男趴地 醫護被吹走 折射上海管理失誤

上海方艙飛走 裸男趴地 醫護被吹走 折射上海管理失誤
上海復工復產有曙光 半導體重鎮 首次「社會面清零」

上海復工復產有曙光 半導體重鎮 首次「社會面清零」

張文宏：上海抗疫成效初顯 重症救治面臨挑戰

張文宏：上海抗疫成效初顯 重症救治面臨挑戰

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死