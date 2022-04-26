捐錢買雞送上海敬老院 竟收到P圖的懸浮照

敬老院送出p圖過的照片給物資捐贈單位。(取材自東方網·縱相新聞)

一段「敬老院P圖物資」的聊天記錄近日在網上傳播，某公司稱捐錢買雞給上海某敬老院，收到對方發來的照片疑似是P圖的，呈現懸浮狀態。隨後，該敬老院張姓院長還原了事發過程。

東方網·縱相新聞報導，事發的浦東新區康橋鎮敬老院張院長表示，日前養老院 收到了21箱物資，一共250隻土雞。當時工作人員消殺貨物後沒有拍照，他與院內人員在參與救治病人也沒有拍照。之後，一部分土雞放在食堂冰箱裡，放不下的一部分放在康橋鎮生活中心冰箱。

第二天上午，院方接到要求需上傳接收物資的照片，要像其他養老院一樣放在大門外拍，但當時外包裝已經拆掉並且已被清運。為了完成要求，所以這樣做了。

不過，張院長表示，土雞都收到了，敬老院每餐成品需要48小時留樣，所以第二天院方還拍了放在冰箱內的物資，和一部分留樣的雞湯視頻與照片上傳了。此外，他已經就此事寫過情況說明，之後一定會引以為戒。

張院長表示，從3月10日敬老院實行全封閉管理到現在，目前沒有出現院內感染的現象，在各方關懷下，敬老院的運行目前一切正常。不過，張院長也承認，全院職工已經堅守了40多天，心理壓力和身體壓力比較大，但仍會堅守崗位。