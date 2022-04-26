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煙台驗出Omicron BA.2.3變異株 中國首現 傳播更迅速

中國新聞組／北京26日電
山東省煙台市傳出發現Omicron BA.2.3進化分支，該病毒是首次在中國發現。（Getty Images）
山東省煙台市傳出發現Omicron BA.2.3進化分支，該病毒是首次在中國發現。（Getty Images）

中國多地爆發COVID-19疫情，山東省煙台市官方25日通報，新增36起病例，當局在病毒基因測序中發現「Omicron BA.2.3變異株」。由於該變異株的傳播更加迅速，也是首次在中國發現的該變異株疫情，令人憂心。

據山東煙台市衛生健康委員會網站，截至23日24時，煙台市本土確診病例及本土無症狀感染者共48例。

綜合央視等媒體報導，山東煙台市25日召開疫情防控新聞發布會通報，24日0時至24時，煙台市新增感染者36例，其中確診病例2例，均為普通型，無症狀感染者34例。

煙台市本輪疫情於22日爆發，確診和無症狀感染者的數量在短短兩天的時間內快速增加。據了解，新增病例絕大多數都是在集中隔離點檢測中發現，只有少數是在封控區和管控區裡發現，但疫情呈現明顯的空間聚集性，推測可能已經隱匿傳播一段時間。

報導指出，煙台市共排查密接1700人、次密接3179人，全部落實隔離管控。目前已完成4個區市共16例本土病例基因測序分析，均為同一條傳播鏈，病例基因分型為Omicron BA.2.3進化分支，目前中國尚未發現。

官方表示，目前要快流調、快檢測、快轉運、快隔離，爭取最短時間內發現和隔離所有傳染源，實現社會面清零。

事實上，Omicron是目前新冠病毒突變最多病毒變體，包括BA.1、BA.2及BA.3，其中BA.2的變異株在亞洲的出現率更加普遍。上海本輪疫情經基因測序後發現，主要感染者皆為BA.2亞型毒株，而如今在山東煙台發現首宗Omicron BA.2.3變異株，引起中國全國衛健委及呼吸專家的高度關注。

疫情 Omicron 檢測

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