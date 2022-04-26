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廣西南寧學「習」熱 印發口袋書人手一冊 農民圍坐田埂朗讀

中國新聞組／北京26日電
南寧上林縣萬福村田間地頭，村民朗讀「口袋書」。(取材自上林時訊)
南寧上林縣萬福村田間地頭，村民朗讀「口袋書」。(取材自上林時訊)

「這本小小的口袋書，蘊含著無窮的智慧和力量」，20大前夕，廣西南寧編印了「習近平新時代中國特色社會主義思想大家學」的口袋書，並派發到農村、企業、醫院、學校推廣，讓村民們可以隨時翻一翻。上林縣村落裡，還出現農民圍坐在田埂上朗讀口袋書的畫面。

南寧市委宣傳部今年2月編印了「習思想」系列「口袋書」，內容是國家主席習近平視察廣西4·27重要講話精神和工作重要指示。據稱「語言簡潔、內容豐富、攜帶方便」，把習近平最新重要講話，第一時間向全市870多萬各族幹部群眾宣傳宣講。

為了更好的解講「口袋書」的內容，塘紅鄉萬福村駐村第一書記在村民勞動之後，帶領他們圍坐在田埂一同用壯語朗讀口袋書章節，他並為村民解釋理解黨的最新政策和創新理論。

在南寧官媒的報導中，有的群眾坐在馬路邊手持「口袋書」學習，有老婦人坐在榕樹下讀書，也有工廠裡的幹部職工聚集研究書中內容，照片中不少人都是站立著閱讀口袋書。

南寧市委宣傳部也持續的辦理贈送口袋書的活動。喬賢鎮更是採取壯語加漢語以及唱山歌等形式，用村民群眾喜聞樂見、通俗易懂的方式宣講習近平新時代中國特色社會主義思想。

在澄泰鄉澄泰社區六村莊，社區黨支部書記覃星旺用當地方言為群眾講解口袋書內容，以話家常的方式分享自己的讀書感悟。

塘紅鄉萬福村黨員藍海東說，通過學習口袋書，感受總書記對壯鄉的關心關懷，為鄉村振興發展指明了方向。

澄泰鄉黨委副書記潘小寶更是以知識的充電寶來形容這本口袋書，「小巧方便攜帶，隨時隨地都能拿出來讀一讀」。

報導指出，南寧是廣西的首府，習近平日前在廣西全票當選20大代表，廣西黨委最近也推出六集電視專題片「緊跟偉大復興領航人踔厲篤行」。

南寧上林縣萬福村田間地頭，村民朗讀「口袋書」。(取材自上林時訊)
南寧上林縣萬福村田間地頭，村民朗讀「口袋書」。(取材自上林時訊)

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