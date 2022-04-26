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上海累計190死再啟普篩 汪文斌：面對Omicron 中國不「躺平」

中國新聞組／北京26日電
張文宏說，目前對病死率造成最大影響的，是高齡患者與基礎疾病患者的病故，這是上海當前救治面臨的最大挑戰。圖為在上海市奉賢區南橋鎮社區衛生服務中心，醫護人員引導老年居民填寫接種新冠疫苗個人信息單。（中通社）
張文宏說，目前對病死率造成最大影響的，是高齡患者與基礎疾病患者的病故，這是上海當前救治面臨的最大挑戰。圖為在上海市奉賢區南橋鎮社區衛生服務中心，醫護人員引導老年居民填寫接種新冠疫苗個人信息單。（中通社）

上海25日新增本土1萬6980病例，另新增本土死亡52例，累計死亡已達190例。上海當局並宣布，今日將對所有的封控區、管控區和防範區域內人員進行全員核酸篩查，以盡快實現社會面清零。對於上海及北京都採取封控措施，外交部發言人汪文斌表示，面對Omicron毒株，中國依然不會「躺平」。

汪文斌說，中方「動態清零」政策和防疫規定，是基於科學和專家意見，得到絕大多數中國民眾的理解和支持。

來源：YouTube

上海市衛健委副主任趙丹丹昨宣布，今天上海將對全市三區人員進行核酸檢測。安排方式為，對於抗原檢測陽性待覆核者、混管陽性待覆核者及其同住者等人群，安排上門採樣；對於可下樓採樣的人群，將分樓棟、分樓層、分時段組織下樓，減少人員聚集。

上海市臨床檢驗中心主任胡曉波表示，核酸檢測主要用於判讀個體是否感染新冠病毒，是一種高靈敏度檢測。抗原檢測具有速度快、操作方便特點，但檢測敏感性比核酸檢測要低。需要通過連續多次的核酸篩查，盡早動態發現陽性感染者，盡快實現社會面動態清零。

上海還通過多方協調籌措力量，包括將所有能上崗的急救人員都召回入駐單位值守，推進互聯網醫院開展就診配藥等方式，緩解就醫供需矛盾。

因疫情封控近一個月的上海，傳來好消息，上海松江昨通報首次實現社會面清零。松江區是上海發展積體電路完整產業鏈的重鎮，區內有合晶矽材料、昌碩、台積電、廣達等台廠。

松江區率先實現社會面清零，區內的台廠包括台積電松江廠已被列入上海優先復工的666家重點企業白名單。

在接受人民日報客戶端上海頻道「大江東工作室」訪問時，上海新冠肺炎救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，上海出現重症肺炎症狀的新冠患者，絕大多數是沒有接種疫苗的老年人或者基礎疾病患者。雖然新冠引發的肺炎不一定嚴重，但基礎疾病的救治，仍是一個嚴峻的挑戰。他直言，目前對病死率造成最大影響的，是高齡患者與基礎疾病患者的病故，這是上海當前救治面臨的最大挑戰。

檢測 台積電 北京

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