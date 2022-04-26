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浙江已閉環接收上海轉運人員3.5萬人

記者林宸誼／綜合報導
浙江省衛生健康委副主任孫黎明25日表示，閉環接收上海轉運人員，已累計接收3萬5801人。（取材自澎湃新聞）
浙江省衛生健康委副主任孫黎明25日表示，閉環接收上海轉運人員，已累計接收3萬5801人。（取材自澎湃新聞）

浙江省衛生健康委副主任孫黎明25日表示，閉環接收上海轉運人員，已累計接收3萬5801人，各地要按照「浙江省集中隔離醫學觀察工作規範（第三版）」的要求，加強對隔離點的規範管理，嚴格設置「三區兩通道」，並對所有工作人員進行集中管理。

孫黎明指出，截至24日，浙江省援滬方艙醫院累計收治1萬4021例，赴滬累計核酸採樣2000多萬人次，並已進駐當地醫院開展急危重症病例收治工作。應上海方面要求，將增派醫技人員赴方艙醫院開展超音波、檢驗等工作。

浙江省並公布截至25日15時，無新增本土確診病例；新增本土無症狀感染者15例。自3月3日以來，浙江本輪疫情累計報告本土確診病例539例，現有本土無症狀感染者657例。

孫黎明表示，4月23日以來，拱墅區等區域已連續開展三輪全員核酸檢測，日新增報告感染者數量和Rt值持續下降，半山街道範圍內連續三天新增感染者均為集中或居家隔離發現，防控效果顯現，疫情處置進入控制期。但考慮到續發傳播鏈已出現多代傳播，且個別感染來源尚不明確，仍需強化「三區」管控，對感染者活動軌跡涉及的風險場所單位快排細查。

疫情 檢測 醫學

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