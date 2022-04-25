五一限遊令 未成年人「遊戲時間表」曝光 虎牙鬥魚要裁員

騰訊與網易等遊戲公司公告大陸未成年人限玩時段，五一假期每天只能玩一小時。（中新社）

「五一」假期臨近，騰訊與網易等網遊巨頭紛紛發布公告，明訂未成年人在五一假期前後的限玩日曆，僅可於假日期間的4月22日、4月23日、4月29日，4月30日至5月4日，5月6日以及5月8日的20時至21時登錄遊戲遊玩。其餘工作日為禁玩時段。

極目新聞報導，根據去年8月中國國家新聞出版署要求及國務院 辦公廳規定，要求所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時網絡遊戲服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

對此，不少網友表示支持，認為落實限制未成年人遊戲時長十分有必要。有打工族表示，得知未成年人打遊戲也要調休後，心理平衡了。也有學生表示，沈迷遊戲時，自己的學習狀態並不好，限制遊戲時間確實對自己有用。還有網友認為，控制遊戲時長不僅須靠系統設置，玩家的自覺性仍需提高。

在政策影響下，近日中國遊戲直播產業傳出裁員 潮，前有企鵝電競官宣將於6月7日停止運行，後有B站直播業務傳出大裁員的消息；最近又傳出業內巨頭虎牙直播、鬥魚直播要裁員的消息。

Tech星球報導，虎牙整體大裁員，其中國際化部門裁員比例高達70％，主力在海外市場的直播平台Nimo TV營運團隊大幅收縮；中國國內業務團隊裁員20％，主要是新創部門；其他部門對半砍，也解約了很多應屆畢業生。整體裁員程序「乾脆俐落」，上午通知，下午就辦離職。

鬥魚整體裁員幅度約30％，主要被裁的是遊戲商務和直播經紀部門，集中在上海和北京 的團隊，武漢總部也有。

對此，鬥魚回應「沒有大面積的裁員，只有一些正常的人員優化調整」；虎牙則不回應裁員傳聞。