我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

中加強打擊網路暴力 點名微博、抖音 「新聞到彈幕」都要查

記者陳政錄／綜合報導
中國加強治理網路暴力，點名新浪微博、抖音等網站平台過濾「網暴」內容。（路透）
中國加強治理網路暴力，點名新浪微博、抖音等網站平台過濾「網暴」內容。（路透）

中國中央網信辦（國家互聯網信息辦公室）24日發布，近日官方就加強「網路暴力」治理進行專門部署，展開「清朗．網路暴力專項治理行動」，主要聚焦的18家網站平台，包括新浪微博、抖音、百度貼吧、知乎等，對其進行全鏈條治理。

被點名的新浪微博昨天立即發布公告稱，為認真落實中央網信辦「清朗．網路暴力專項治理行動」工作要求，微博將繼續履行平台主體責任，持續開展不友善言論治理，不斷加大對言論攻擊及網路暴力等行為的排查處置力度。

新浪微博強調，將透過人工巡查和技術識別等方式加大對言論攻擊等行為的排查力度，同時依據「微博社區公約」等相關規定，對違規內容及使用者及時快速處置，並強化警示曝光和正向引導。

根據中國中央網信辦微信公眾號「網信中國」，近日採取的這波清朗行動，旨在要求網站平台認真做好集中整治，建立健全長效機制，確保治理工作取得紮實成效。

中國中央網信辦指出，對於上述平台，官方透過建立完善監測識別、實時保護、干預處置、溯源追責、宣傳曝光等措施，進行全鏈條治理。

措施包括，進一步細化網路暴力訊息分類標準，強化識別與發現，並建立保護機制，及時過濾「網暴」內容，強化一鍵防護等應急保護措施，加強重點群體救助保護等，並嚴防網陸暴力訊息擴散。

中國中央網信辦指出，清朗工作是以社交、直播、短影音、搜索引擎、新聞資訊和榜單、話題、群組、推薦、彈窗等方面為主要重點，並及時清理處置涉及網路暴力的評論、彈幕等內容。

同時，並將加大對違法違規的帳號、平台的處置力度，連帶的處置背後相關機構等。

中央網信辦強調，網路不是法外之地，中國各網站平台要加強宣傳，引導廣大網友嚴格遵守法律法規，尊重社會公德和倫理道德，共同抵制網路暴力行為，堅決防止網友遭受網路暴力侵害。

圖為去年5月，中國國務院新聞辦公室舉行「清朗」系列專項行動記者會，由網信辦官員進...
圖為去年5月，中國國務院新聞辦公室舉行「清朗」系列專項行動記者會，由網信辦官員進行說明。（新華社）
中國加強治理網路暴力，點名抖音等網站平台過濾「網暴」內容。（圖取自Pixabay...
中國加強治理網路暴力，點名抖音等網站平台過濾「網暴」內容。（圖取自Pixabay圖庫）

微博 微信 百度

上一則

港專家指防疫不用清零：逾半港人染疫 已築免疫屏障

下一則

五一限遊令 未成年人「遊戲時間表」曝光 虎牙鬥魚要裁員

延伸閱讀

離婚大S不到半年 汪小菲自曝「喜訊」 網見亮點：好有愛

離婚大S不到半年 汪小菲自曝「喜訊」 網見亮點：好有愛
才喊2年後要退演藝圈 馬天雨「曬病照」嚇壞粉絲

才喊2年後要退演藝圈 馬天雨「曬病照」嚇壞粉絲
蔡少芬秀女兒操刀新造型 瘦到臉凹網友憂

蔡少芬秀女兒操刀新造型 瘦到臉凹網友憂
北京朝陽區25日起全區核酸檢測 市民熱議囤貨

北京朝陽區25日起全區核酸檢測 市民熱議囤貨

熱門新聞

神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手