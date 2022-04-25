中加強打擊網路暴力 點名微博、抖音 「新聞到彈幕」都要查

中國加強治理網路暴力，點名新浪微博、抖音等網站平台過濾「網暴」內容。（路透）

中國中央網信辦（國家互聯網信息辦公室）24日發布，近日官方就加強「網路暴力」治理進行專門部署，展開「清朗．網路暴力專項治理行動」，主要聚焦的18家網站平台，包括新浪微博 、抖音、百度 貼吧、知乎等，對其進行全鏈條治理。

被點名的新浪微博昨天立即發布公告稱，為認真落實中央網信辦「清朗．網路暴力專項治理行動」工作要求，微博將繼續履行平台主體責任，持續開展不友善言論治理，不斷加大對言論攻擊及網路暴力等行為的排查處置力度。

新浪微博強調，將透過人工巡查和技術識別等方式加大對言論攻擊等行為的排查力度，同時依據「微博社區公約」等相關規定，對違規內容及使用者及時快速處置，並強化警示曝光和正向引導。

根據中國中央網信辦微信 公眾號「網信中國」，近日採取的這波清朗行動，旨在要求網站平台認真做好集中整治，建立健全長效機制，確保治理工作取得紮實成效。

中國中央網信辦指出，對於上述平台，官方透過建立完善監測識別、實時保護、干預處置、溯源追責、宣傳曝光等措施，進行全鏈條治理。

措施包括，進一步細化網路暴力訊息分類標準，強化識別與發現，並建立保護機制，及時過濾「網暴」內容，強化一鍵防護等應急保護措施，加強重點群體救助保護等，並嚴防網陸暴力訊息擴散。

中國中央網信辦指出，清朗工作是以社交、直播、短影音、搜索引擎、新聞資訊和榜單、話題、群組、推薦、彈窗等方面為主要重點，並及時清理處置涉及網路暴力的評論、彈幕等內容。

同時，並將加大對違法違規的帳號、平台的處置力度，連帶的處置背後相關機構等。

中央網信辦強調，網路不是法外之地，中國各網站平台要加強宣傳，引導廣大網友嚴格遵守法律法規，尊重社會公德和倫理道德，共同抵制網路暴力行為，堅決防止網友遭受網路暴力侵害。