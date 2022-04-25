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參觀美「豬肉大王」公司 秦剛手提豬耳朵 讚中美農業互補

中國新聞組／北京25日電
秦剛參觀美國豬肉大王Smithfield公司。（取材自觀察者網）
秦剛參觀美國豬肉大王Smithfield公司。（取材自觀察者網）

中國駐美大使秦剛日前參訪美國「豬肉大王」史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）工廠，CEO Shane Smith對秦剛說，「雞爪在中國市場，比雞胸肉貴三倍，一開始我們沒人信，後來發現賣肉類副產品賺大了。」秦剛則表示，「這是中美農業互補，帶來的增值。」

大型肉品加工公司史密斯菲爾德食品2013年被中國肉品集團萬洲國際全資收購，形同中企子公司，Shane Smith表示，「收購以後，雙彙在中國暢通的銷售渠道，極大提升了Smithfield的銷量，該公司豬肉對中國出口一路上漲，更創造了4.3萬美國就業」，如今史密斯菲爾德食品成了全球最大豬肉生產商。

據報導，該公司對中國出口的豬肉量，從2013年11.8萬噸，增加到2020年的51萬噸；2021年，美國向中國出口豬肉70萬噸，Smithfield一家就出口37萬噸，占53%。

報導指出，雙匯收購給史密斯菲爾德食品提供了銷售渠道，豬肉賣得多，也給中國豬肉行業帶來了更先進的經營理念，Shane Smith表示，「豬肉做得好，Smithfield賣得多」，美國農民養豬賺錢就多，各方都合適。

秦剛參訪時對食品廠員工說，「烏克蘭危機，有可能帶來全球糧食危機。為了各國人民都有飯吃、都有好飯吃，請一定加緊生產，努力穩定全球供應。」

秦剛參觀美國豬肉大王Smithfield公司。 （取材自觀察者網）
秦剛參觀美國豬肉大王Smithfield公司。 （取材自觀察者網）
秦剛參觀美國豬肉大王Smithfield公司。（取材自觀察者網）
秦剛參觀美國豬肉大王Smithfield公司。（取材自觀察者網）

秦剛 就業 烏克蘭

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