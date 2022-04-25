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胡錫進讚中國海軍實力：動搖美在西太平洋傳統地位

記者陳言喬／綜合報導
中國海軍實力逐年遞增，圖為共軍海軍陸戰隊某旅施直升機夜間著艦訓練。（新華社資料照片）
中國海軍實力逐年遞增，圖為共軍海軍陸戰隊某旅施直升機夜間著艦訓練。（新華社資料照片）

4月23日是中共73周年的海軍節，最近這一周來，中國官方不斷釋出海軍的建設成果，從海基的高超音速飛彈、新艦與艦載機入列服役，到第三艘航母即將下水。媒體人胡錫進稱，中國海軍已有動搖美軍在西太平洋的傳統地位和感覺。

環球時報前總編胡錫進24日在其個人微博撰文稱，中國將有三個航母戰鬥群，強化實質性的深藍海軍力量。海基鷹擊21與空基鷹擊21、陸基東風21D導彈形成三位一體的「航母殺手」力量，動搖美軍在西太平洋的傳統地位和感覺。

他說，中國的海軍力量已在西太平洋國家中充分領先，但與美國海軍仍有較大差距。憑藉現有的海軍力量中國仍無力與美國在太平洋、印度洋爭鋒，但中國反介入／區域拒止能力正在變得空前強大。一旦中美圍繞中國核心利益發生軍事衝突，西太平洋，特別是第一島鏈附近的美國海軍來說將不再有安全可言，這一地區美國的所有軍事目標都將處於解放軍的有效打擊範圍之內，改變西太平洋地緣政治的原有公式。

胡錫進稱，大國之間若有戰事，將是軍事體系之間的比拚。中美的軍事能力都能給對方以重傷，但在西太平洋一帶，中國擊垮對方的能力和意志都是加強版的。在這裡中國的陸基力量將為海軍提供強有力的支持，足以抵消美國海上力量本身構成的優勢。可以說，美國在西太平洋已經沒有僅憑軍事力量壓倒中國的可能。

中國不會主動對美尋戰，因為一旦中美全面對抗，它將是綜合戰爭，中國面對的風險將不只局限於海上衝突的結果。美國的主要做法將是調動它的亞太盟友，破壞中國的周邊戰略環境，製造針對中國的對抗和危機，持續消耗中國。

中國必須繼續加強海軍力量，進一步形成反介入／區域拒止的壓倒性能力，才能更加有效壓制針對中國的各種冒險衝動。

中國的航母戰鬥群建設需要更多時間，中國的「航母殺手」導彈力量應該在對美威懾上更多發力，要讓美西方社會瞭解，一旦台海戰爭爆發，距中國大陸1500到2000公里將是美軍介入力量跨不過的「死亡線」，那個範圍之內的任何干預力量都將遭到毀滅。

中國還需繼續擴大核力量，中國核威懾力充分強大有效，將確保上述博弈規則成立，不被竄改。

解放軍 印度 中共

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