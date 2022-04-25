中國055艦上發射 最神祕導彈「鷹擊21」亮相 射程達1500公里

軍事專家認為該導彈就是解放軍最新型鷹擊21高超音速反艦導彈。(取材自環球網)

解放軍 在海軍節除官宣航母「三胎」將亮相，還發射「「最神祕和最致命的導彈」。外界猜測為「鷹擊21」高超音速反艦導彈，1000-1500公里的預估射程已超過航母戰鬥群的防禦半徑，將讓各國反導系統無法攔截。「國防時報排頭兵」報導，解放軍此時秀肌肉 ，是為威懾危險分子「別踩中國紅線」。

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香港 01引述印度「歐亞時報」報導稱，解放軍武器庫中最致命的武器之一是「鷹擊21」反艦彈道導彈，它此前一直籠罩在神祕面紗下，但最近解放軍海軍罕見地發布055型驅逐艦發射這種高超音速反艦彈道導彈的首條影片。

報導提到，美國國會研究服務局早些時候在關於中國海軍能力的報告中提到，「中國正在開發高超音速滑翔飛行器，如果將其納入中國的反艦彈道導彈，可能會使中國的反艦彈道導彈更難攔截。」

美國「海軍新聞」網站20日在「中國試射新型鷹擊21高超音速導彈」的報導提到，中國海軍這段影片暗示該導彈可能是配備有小型高超音速滑翔彈頭的反艦彈道導彈。因為「該導彈的控制面相當小，意味著它可能不是防空導彈」。

報導稱，這種新型導彈是從一艘055型巡洋艦上發射的。「目前已經有8艘055型巡洋艦下水，它無疑是中國海軍陣容中最令人印象深刻的水面戰艦」。據公開數據，055型驅逐艦裝備有多達112個垂直發射單元，其中最大的發射單元足以容納長9米直徑0.85米的超大尺寸導彈。

網站強調，「如果這種新導彈被證明的確是高超音速鷹擊21導彈，那麼055型巡洋艦將是世界上最強的水面戰艦」。

美國「動力」網站也認為，關於中國055型驅逐艦發射的神祕導彈猜測很多，但最可能的就是反艦彈道導彈。這段影片顯示導彈以「冷發射」的形式升空，然後點燃助推器飛向目標。助推器的長度相對較短，彈頭部分呈長錐形，底部有小鰭，「該種設計很容易讓人聯想到機動再入飛行器」。

對於外媒的猜測，國防時報排頭兵指出，解放軍適時地亮出肌肉，告訴那些蠢蠢欲動的心懷不軌者一個很簡單的事實，若敢挑起台海戰事，美日艦艇還想著要來湊熱鬧，「到那時到底還能不能走，就得由我們中國來決定」。