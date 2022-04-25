雇主被隔離 安徽保母受困上海電話亭5天 老鄉接力援助

安頓好受困保姆後，救援隊對電話亭進行消毒殺菌。（取材自安徽網）

由於雇主被隔離，從方艙醫院出來後，來自安徽的保姆袁女士沒有住處，只得住在上海街頭的電話亭裡。無助的她向家鄉人求助，在安徽省駐滬辦、赴上海援助防疫 安徽省域藍天救援隊、在滬寧民眾等老鄉們的愛心接力下，在電話亭裡住了五天的袁女士終於有了一個溫暖住處。

新安晚報旗下的城市生活門戶網站安徽網報導，徐友勇是寧國藍天救援隊隊長，也是安徽省域藍天救援隊赴上海援助隊總指揮，和隊員們一起協助當地開展各類防疫工作。22日早晨，在上海援助的他接到一位寧國老鄉的求助。

求助人是40多歲的袁女士，她告訴徐友勇，她在上海做住家保母，但前幾天從方艙醫院出來後，由於雇主還在隔離，她沒有住處，只得住在黃浦區街頭的電話亭裡。

「大前天和前天晚上上海風雨交加！我一人很無助。」袁女士在微信 裡向徐友勇訴說自己的困難與無助。衣服濕了、沒有地方洗澡、窩在狹窄的電話亭裡渾身酸痛，瞭解了袁女士的情況後，徐友勇先聯繫了駐地距離袁女士近一些的宣城藍天救援隊。

看到了袁女士的求助信息後，共青團宣城市委駐上海工作委員會書記葉孝君23日一大早到了袁女士所在的電話亭，帶來了食物和行動電源。「我們在現場給她做了三次抗原檢測 ，都是陰性。」葉孝君表示，雖然袁女士當時狀況並不太好，但她卻說，「不想給家鄉添麻煩」，這讓他很感動。

在眾人幫助下，袁女士被帶去醫院做了核酸檢測，核酸檢測結果是陰性，救援隊隊員在現場讓袁女士穿上了防護服，給她的物品進行了消殺，並於當天將她送到老鄉開設的賓館，在電話亭住的第五天，袁女士終於有了一個溫暖的「家」。