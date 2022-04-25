我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

雇主被隔離 安徽保母受困上海電話亭5天 老鄉接力援助

記者林宸誼／綜合報導
安頓好受困保姆後，救援隊對電話亭進行消毒殺菌。（取材自安徽網）
安頓好受困保姆後，救援隊對電話亭進行消毒殺菌。（取材自安徽網）

由於雇主被隔離，從方艙醫院出來後，來自安徽的保姆袁女士沒有住處，只得住在上海街頭的電話亭裡。無助的她向家鄉人求助，在安徽省駐滬辦、赴上海援助防疫安徽省域藍天救援隊、在滬寧民眾等老鄉們的愛心接力下，在電話亭裡住了五天的袁女士終於有了一個溫暖住處。

新安晚報旗下的城市生活門戶網站安徽網報導，徐友勇是寧國藍天救援隊隊長，也是安徽省域藍天救援隊赴上海援助隊總指揮，和隊員們一起協助當地開展各類防疫工作。22日早晨，在上海援助的他接到一位寧國老鄉的求助。

求助人是40多歲的袁女士，她告訴徐友勇，她在上海做住家保母，但前幾天從方艙醫院出來後，由於雇主還在隔離，她沒有住處，只得住在黃浦區街頭的電話亭裡。

「大前天和前天晚上上海風雨交加！我一人很無助。」袁女士在微信裡向徐友勇訴說自己的困難與無助。衣服濕了、沒有地方洗澡、窩在狹窄的電話亭裡渾身酸痛，瞭解了袁女士的情況後，徐友勇先聯繫了駐地距離袁女士近一些的宣城藍天救援隊。

看到了袁女士的求助信息後，共青團宣城市委駐上海工作委員會書記葉孝君23日一大早到了袁女士所在的電話亭，帶來了食物和行動電源。「我們在現場給她做了三次抗原檢測，都是陰性。」葉孝君表示，雖然袁女士當時狀況並不太好，但她卻說，「不想給家鄉添麻煩」，這讓他很感動。

在眾人幫助下，袁女士被帶去醫院做了核酸檢測，核酸檢測結果是陰性，救援隊隊員在現場讓袁女士穿上了防護服，給她的物品進行了消殺，並於當天將她送到老鄉開設的賓館，在電話亭住的第五天，袁女士終於有了一個溫暖的「家」。

在電話亭裡住了五天的袁女士（左二）穿上防護服，在安徽老鄉幫助下前往可以落腳的賓館...
在電話亭裡住了五天的袁女士（左二）穿上防護服，在安徽老鄉幫助下前往可以落腳的賓館。（取材自安徽網）

檢測 防疫 微信

上一則

北京出現搶買潮 胡錫進：上海倒楣事不會在北京重演

延伸閱讀

北京出現搶買潮 胡錫進：上海倒楣事不會在北京重演

北京出現搶買潮 胡錫進：上海倒楣事不會在北京重演

上海新冠再增51例死亡 8天累計138人病歿

上海新冠再增51例死亡 8天累計138人病歿
上海再增2.1萬本土案例 浦東硬隔離 抗爭四起

上海再增2.1萬本土案例 浦東硬隔離 抗爭四起
上海官派保供食品 有過期有仿冒有官網涉賭涉黃

上海官派保供食品 有過期有仿冒有官網涉賭涉黃

熱門新聞

神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？
封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班