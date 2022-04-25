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德媒：新冠疫情擴大 中國擬引進BNT疫苗

中國新聞組／北京25日電
隨著上海等地疫情擴大，中國改變原先只用國產疫苗的立場，考慮引進德國BioNTech生產的BNT疫苗。(路透)
隨著上海等地疫情擴大，中國改變原先只用國產疫苗的立場，考慮引進德國BioNTech生產的BNT疫苗。(路透)

德媒報導，隨著上海等地疫情擴大，中國改變原先只用國產疫苗的立場，考慮引進德國生技公司BioNTech生產的BNT疫苗。

中央社報導，早在2020年3月、也就是新冠疫情爆發初期，德國BioNTech即與美國輝瑞（Pfilzer）藥廠簽約研發疫苗，也與上海復星醫藥談好合作條件。

2020年年底，這款採用mRNA新技術的疫苗獲美國和歐盟批准，成為西方國家最早上市的新冠疫苗。過去1年多來，BNT/輝瑞疫苗在世界各地大賣，在中國卻被卡關。

最新一期德國明鏡周刊報導，其實BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）本人曾到上海談判，中方暗示願意批准，復星原本預期疫苗在去年6月上市。

不過，由於科興疫苗沒有獲得歐盟的許可，以及中國堅持自己研發mRNA疫苗，導致BNT疫苗至今無法獲得中國的批准。

報導引述知情人士指出，中方顯然將科興疫苗也獲得歐盟批准視為政治交易，對歐盟藥品管理局（EMA）堅持獨立審查、要求科興提供更多臨床數據不滿；歐盟專家要求檢查科興的工廠，也遭中方刁難。

既然科興疫苗沒有獲得歐盟的批准，BioNTech疫苗也無法在中國上市。

目前中國主要依賴自產的科興和國藥新冠疫苗。根據香港和馬來西亞的研究，中國疫苗對抗Omicron變異株的防護力和保護時效，明顯落後BNT疫苗。隨著上海等地疫情擴大，最近中國領導人似乎改變立場。

報導說，未來幾周，BioNTech將與中方代表展開談判。

知情人士表示，疫苗生產不是問題，只要北京點頭，BioNTech有能力供應全中國的需求。

疫苗 歐盟 BNT

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