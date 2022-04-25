上海隱蔽鏈溢19省 滿洲里、丹東、鄭州航空港區啟全域靜態管理

中國本土新冠疫情持續。(新華社)

衛健委通報，中國24日新增2666例本土確診病例，無症狀感染者17528例。由於上海隱蔽疫鏈波及19省，目前，臨近的江蘇、浙江仍面臨巨大壓力。而內蒙古滿洲里、遼寧丹東市、鄭州 航空港區皆宣布全域「靜態管理」，所有居民足不出戶。

綜合媒體報導，內蒙古滿洲里22日檢出3例核酸陽性人員。為有效阻斷疫情 傳播渠道，4月23日4時起，滿洲里市（含紮賚諾爾區）實施全域靜態管理。對陽性人員所在小區實施封控管理，所有居民足不出戶。人員和車輛嚴禁出入滿洲里市，公路客運車輛、公交車、出租車等公共交通設施以及西郊機場航班和鐵路客運班車停運。

遼寧丹東市24日也發布通告，25日起對振安區、元寶區、振興區（含合作區、高新區）範圍內市民實行靜態管理。

減少人員流動和聚集，各營業場所暫時關停，機關事業單位居家辦公。全市高等院校實施校園內封閉管理，中小學校暫停線下教學，一律改為線上授課。

住宅小區、村屯實行封閉式管理。丹東全市人員非必要不離丹，凡不參加全員核酸檢測 的，將對其遼事通健康碼賦黃碼。

另外，鄭州航空港區自23日起，連續七天進行全員核酸檢測以及「靜態管理」，但為確保經濟運轉，重點企業仍可憑證點對點通行。

為防堵疫情擴散，鄭州航空港區通報，23日起至29日，每日上午6時起對區內全員分批次、分時段進行核酸檢測，所有人員採檢後應及時返回居住地，實行24小時靜態管理，不流動，不聚集。

在此之前，鄭州航空港區已公告，自21日零時起，實施靜態管理，區域範圍為航空港區全域，期間內要求非必要不外出，嚴格封控大交通，包括非必要不進出港區。對於保供企業、重點企業員工憑工作證或單位證明，點對點通行。