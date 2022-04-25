上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海的疫情 數據依舊居高不下，浦東新區23日要求轄區內實施「硬隔離」措施，將封控區的樓棟以彩鋼板、攔網隔斷，小區內還出現陰森的假「大白」站崗。該舉引發眾怒，民眾痛罵「裡面的人又不是牲口」、「整個居民樓都成監獄」，還有居民試圖制止搭建圍欄。目前微博 已大動作將相關帖文屏蔽。

來源：YouTube

上海市衛健委25日通報，24日新增本土新冠肺炎確診病例2472例和無症狀感染者1萬6983例，死亡人數51例，累計這波疫情死亡人數已達138例。

為了阻絕傳染，上海浦東新區23日要求對轄區內的封控片區、樓棟實施「硬隔離」措施，並於當日24時前完成。其中，實施硬隔離的樓棟包括了出現陽性病例的單元門棟及其所在的整個樓棟。

德國之聲引述財新網報導，封控片區硬隔離措施，是將有封控小區的街鎮之間的道路用彩鋼板或攔網等隔斷，只留主路通行；樓棟硬隔離措施，是將陽性單元門棟及其所在的整個樓棟的大門用彩鋼板或攔網等硬質隔離設施封閉起來，開一個應急小門讓防疫 人員出入。

這種架圍欄「硬隔離」的做法迅速引發眾怒。網上傳出大量志願者搬鐵絲網將小區樓棟圍起的畫面，民眾無奈地站在鐵絲網內，還有人譏諷「又不是牲口」，也有人透過鐵絲網接受核酸檢測，「這下不用出去排隊了」。更看到許多像紙紮人的假「大白」被架在小區做防疫宣導，成為突兀的哨兵。

有民眾質疑上海物資進不來、人手不足，「那麽多鐵絲網藍鐵皮是怎麽運過來的？」更稱這種一刀切的方式不科學、沒人權。儘管微博上不少相關帖文下的評論已被關閉，但是此類質疑和指責仍屢見不鮮。

微博法律博主王才亮律師指出，「硬隔離」不能封堵消防通道，並稱這種做法沒有法律授權，也是違反現行法律規定，希望有關方面予以重視並及時的糾正。

報導指出，「硬隔離」防控措施並不是上海市首創，有網友覺得防疫優先，稱別省都焊門了，「就你上海人嬌貴」。