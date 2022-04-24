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上海台企準備復工 官方開三條件

記者戴瑞芬／即時報導
上海開放商貿物資和生活物資企業申請《重點物資運輸車輛通行證》。圖源：滬台通
上海開放商貿物資和生活物資企業申請《重點物資運輸車輛通行證》。圖源：滬台通

上海24日宣布新增逾2.1萬感染案例（確診1,401人、無症狀感染19,657人），疫情持續高燒，不過，上海台企已接獲通知準備復工復產，上海官方開出三個條件，強調採取「一企一策，點對點」方式，輔導台企業復工。

上海同時開放商貿物資和生活物資企業申請《重點物資運輸車輛通行證》，不限上海市內，可以跨省，但限閉環管理、點對點運輸，封控逾月的物流擁堵，終於有望迎刃而解。

據統計，上海台資企業逾1.5萬家，其中台資總部經濟和研發中心在上海落戶近百家，上海自3月下旬啟動封控，不只工業企業貨出不去、物料進不來，商貿企業在靜態管理嚴禁流動下也被迫停班。

包括浦東等各區台協，24日在台企群組發布通知，推進復工復產。據通知，上海台企申請復工復產工作，前提是要根據防疫要求穩慎推進。目前還是採取一企一策，點對點方式，優先對重點企業進行輔導。

要求台企申請復工復產的三個條件是：確認企業意願、確認企業有復工復產條件、確認台企達到疫情防控條件。

同時，上海對商貿物資和生活物資企業開放申請《重點物資運輸車輛通行證》，同意企業可以為自有車輛和駕駛員或其承運商車輛和駕駛員申請《通行證》，核准後可恢復物流運輸。

不過，上海市商務委或區商務主管部門強調，《通行證》經審核後納入白名單信息庫，而白名單動態調整，將針對每一次運輸任務進行申請，且《通行證》不只開放上海市內，也可跨省通行。

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