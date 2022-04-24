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長箭穿腿…白腹鷂頑強高飛 救援隊驅車追不上

中國新聞組／北京24日電
被射中的白腹鷂拖著箭飛行。（取材自紅星新聞）
被射中的白腹鷂拖著箭飛行。（取材自紅星新聞）

河北石家莊滹沱河景區，一隻被弩箭射穿腿部的國家二級保護動物白腹鷂，拖著長箭頑強地飛行的照片引發關注。野生動物保護志願者紅先生表示，白腹鷂腿上的弩箭很可能是有人為了「娛樂」而射的。當地林業局工作人員、動物救助站專業人士、志願者等30多人已組成救援隊，試圖捕捉白腹鷂救治，但尚未成功。

來源：YouTube

紅星新聞報導，有觀鳥者日前拍攝到這隻受傷的白腹鷂，發布在社交平台後引發關注。

當地媒體發布的視頻裡，白腹鷂中箭的右腿下垂著，飛行時無法像左腿一樣往後收。救援人員觀察到，那一帶還有另一隻白腹鷂，看起來和受傷的白腹鷂是「一對」。白腹鷂屬於猛禽，以老鼠、蜥蜴、小型鳥類等為食。紅先生推測，由於白腹鷂中箭後幾乎無法捕獵，受傷多日後還有飛行的力氣，很有可能是另一隻白腹鷂一直在給牠餵食。

河北石家莊滹沱河景區一隻白腹鷂被弩箭射穿腿部。牠拖著長箭，依然頑強地飛行，令人揪...
河北石家莊滹沱河景區一隻白腹鷂被弩箭射穿腿部。牠拖著長箭，依然頑強地飛行，令人揪心。（取材自紅星新聞）

救援人員到場後先放飛了兩架小型無人機從空中俯瞰，再放飛一輛大型無人機，試圖把白腹鷂「趕出」茂密的蘆葦。接近正午，拖著長箭的白腹鷂出現了。救援人員驅車追趕，射出大網試圖捕捉，但被白腹鷂輕易避過。救援人員原以為，白腹鷂在無人機的驅趕下飛累了，會落地休息，沒想到這隻受傷的猛禽體力驚人，乘著氣流在空中盤旋，久久不見疲勞跡象。後來白腹鷂飛回原先藏身地，救援行動失敗。

救援人員憂心，如果救援行動拖的太長，白腹鷂的腿部組織可能壞死，到時可能需要截肢保命。

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