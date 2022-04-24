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不想浪費好基因 36歲網紅人妻13年生7胎

中國新聞組／北京24日電
中國網紅人妻直言不想浪費自己與丈夫的優秀基因，在13年內連生7娃。(取材自抖音)
中國網紅人妻直言不想浪費自己與丈夫的優秀基因，在13年內連生7娃。(取材自抖音)

中國2021年以前嚴格實施計畫生育，超生即須繳納社會扶養費，依照不同地區，每胎從5萬至35多萬人民幣不等。然而，一位網紅不惜支付上百萬人民幣的社會扶養費，也要生育7名子女，甚至直言「還可以再生」。

聯合新聞網報導，現年36歲的網紅張榮榮，2019年因升格當「七寶媽」在網上爆紅，甚至曾一次接到一百多條10萬人民幣的廣告邀約。她經常在抖音分享與七個孩子的生活片段，大談自身育兒經驗，影片中可看到孩子們按年齡排隊領紅包、與七個孩子一起逛超市、一次料理七個孩子晚飯等等畫面。

張榮榮表示，她20歲與丈夫成婚，13年內生了七個孩子。頭三年分別產下一女、一男和一對雙胞胎男嬰。本沒有計畫繼續生育的她，意外在2016年再度懷孕，儘管婆家擔憂其身體不堪負荷，但看見二兒子相當期待弟妹的誕生，便不顧家人反對生下第五胎。而後在2018、2019年又陸續產下一女、一男。截至2019年，她一共產下五個兒子、兩個女兒。

張榮榮表示，由於丈夫是北京大學畢業、智商高達140的精英，加上自己顏值不錯，「不生就浪費了」。另據媒體報導，其丈夫家境優渥，她自身也經營自創品牌，跨足化妝品、珠寶和服裝業，經濟無虞才讓她能放心生育。

網友對此議論紛紛，有人表示羨慕「生娃要有錢，像這樣的家庭就適合了」、「這是家裡有礦」、「我要有七個孩子我就餓死了」、「如果可以我也想生那麼多孩子」；也有網友直言這是「徹徹底底的炫富」；還有網友說「這肚子得成怎樣了？」「每年都在懷孕與坐月子之間」。

北京 計畫生育 抖音

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