上海封控與「台灣人還能吃什麼」
就在上海持續封控，買菜難、就醫難等「次生災害」不斷傳出之際，環球網轉載中新社一篇題為「台灣人還能吃什麼」報導，激怒不少台灣網友，許多網友紛貼出最近在台灣吃的美食照「反擊」陸媒，兩岸網友又一次隔空交火。
陸媒這篇報導的來源是，農委會主委陳吉仲日前表示，預計今年8月飼料、雞肉、豬肉價格勢必再漲，並援引中廣董事長趙少康評論稱，在各種食材都漲的情況下，「台灣人還能吃什麼？」
雖有「標題黨」之嫌，但引用台灣名人對台灣官員的質疑，向來是中共官媒的慣用手法。為何這篇報導掀起兩岸網友熱戰？
關鍵在於陸媒的角色，尤其當2500萬上海市民正受困於疫情封控下，別說物價，連正常飲食都成了問題，陸媒又報導了多少？此刻上海民怨四起，陸媒難道沒有比關心台灣物價更重要的事？
上海市委書記李強4月11日前往部分居民區視察，結果遭到居民怒嗆：「有罪於國家，愧對先烈、愧對天地。」還有市民在樓上向官員大喊：「救命啊」「沒吃的啦」「沒有油也沒有米啦…」
諷刺的是，這些上海市民真切的抱怨，透過境外媒體或推特等社群媒體才得以對外披露，陸媒卻隻字未報。
回到陸媒這篇報導，斗大標題只有「台灣人還能吃什麼？」幾個大字，從直觀上，似在暗示「台灣人已經快要沒東西可吃了」，但報導內容其實是聚焦台灣物價高漲。
但物價高漲與「沒東西可吃」，還是有很大差距。相較之下，封控下的上海市民卻是離「沒東西可吃」並不遙遠，日前在微博上就流傳一張上海市民把空空如也的冰箱推上陽台的照片。
陸媒這篇報導，網上還出現陰謀論。有說這是中共官媒在為封控災害「轉移焦點」，還有人說這是中共官媒的「高級黑」（指透過高段手法凸顯自身問題），意在暗中反對權力核心等。
這些說法似是而非，個人認為，這類「黑台」報導，更多可能是陸媒的操作慣性使然，尤其在兩岸對立升高下，兩岸民間和網路上敵意螺旋上升，陸媒在涉台報導的取材上，更傾向於台灣負面消息。
只不過，台灣網友也不應忘記，多年前也有台灣名嘴公開稱「大陸人吃不起茶葉蛋」，當時大陸民眾感覺被冒犯的程度，恐不下於現在的台灣網友。
不久前，還有名嘴在節目上稱，電影「長津湖」在大陸受歡迎，是因為大陸沒有愛情電影了，只能看革命片。又說大陸日前缺電限電，民眾什麼都做不了，「只能到電影院，不是看007，看什麼，看『長津湖』。」這番言論又一次激化大陸網上「反台仇台」情緒。
儘管已經過去好多年了，許多大陸民眾對「茶葉蛋事件」仍耿耿於懷。當時也有大批大陸網民在微博微信上「曬出」狂吃整鍋茶葉蛋的照片。從這一點看，兩岸並沒有太多不同。
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