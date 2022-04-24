上海封控與「台灣人還能吃什麼」

4月17日，上海市奉賢區西渡街道社區發展綜合服務中心的工作人員入駐超市，承擔分揀配貨等工作。(新華社)

就在上海持續封控，買菜難、就醫難等「次生災害」不斷傳出之際，環球網轉載中新社一篇題為「台灣人還能吃什麼」報導，激怒不少台灣網友，許多網友紛貼出最近在台灣吃的美食照「反擊」陸媒，兩岸網友又一次隔空交火。

陸媒這篇報導的來源是，農委會主委陳吉仲日前表示，預計今年8月飼料、雞肉、豬肉價格勢必再漲，並援引中廣董事長趙少康評論稱，在各種食材都漲的情況下，「台灣人還能吃什麼？」

雖有「標題黨」之嫌，但引用台灣名人對台灣官員的質疑，向來是中共 官媒的慣用手法。為何這篇報導掀起兩岸網友熱戰？

關鍵在於陸媒的角色，尤其當2500萬上海市民正受困於疫情封控下，別說物價，連正常飲食都成了問題，陸媒又報導了多少？此刻上海民怨四起，陸媒難道沒有比關心台灣物價更重要的事？

上海市委書記李強4月11日前往部分居民區視察，結果遭到居民怒嗆：「有罪於國家，愧對先烈、愧對天地。」還有市民在樓上向官員大喊：「救命啊」「沒吃的啦」「沒有油也沒有米啦…」

諷刺的是，這些上海市民真切的抱怨，透過境外媒體或推特等社群媒體才得以對外披露，陸媒卻隻字未報。

回到陸媒這篇報導，斗大標題只有「台灣人還能吃什麼？」幾個大字，從直觀上，似在暗示「台灣人已經快要沒東西可吃了」，但報導內容其實是聚焦台灣物價高漲。

但物價高漲與「沒東西可吃」，還是有很大差距。相較之下，封控下的上海市民卻是離「沒東西可吃」並不遙遠，日前在微博 上就流傳一張上海市民把空空如也的冰箱推上陽台的照片。

陸媒這篇報導，網上還出現陰謀論。有說這是中共官媒在為封控災害「轉移焦點」，還有人說這是中共官媒的「高級黑」（指透過高段手法凸顯自身問題），意在暗中反對權力核心等。

這些說法似是而非，個人認為，這類「黑台」報導，更多可能是陸媒的操作慣性使然，尤其在兩岸對立升高下，兩岸民間和網路上敵意螺旋上升，陸媒在涉台報導的取材上，更傾向於台灣負面消息。

只不過，台灣網友也不應忘記，多年前也有台灣名嘴公開稱「大陸人吃不起茶葉蛋」，當時大陸民眾感覺被冒犯的程度，恐不下於現在的台灣網友。

不久前，還有名嘴在節目上稱，電影「長津湖」在大陸受歡迎，是因為大陸沒有愛情電影了，只能看革命片。又說大陸日前缺電限電，民眾什麼都做不了，「只能到電影院 ，不是看007，看什麼，看『長津湖』。」這番言論又一次激化大陸網上「反台仇台」情緒。

儘管已經過去好多年了，許多大陸民眾對「茶葉蛋事件」仍耿耿於懷。當時也有大批大陸網民在微博微信上「曬出」狂吃整鍋茶葉蛋的照片。從這一點看，兩岸並沒有太多不同。