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北京頻爆確診 病毒隱匿傳播一周 涉學校、旅行團

中國新聞組／北京24日電
北京為一處出現確診者的社區，居民進行核酸檢測。 (中新社)
北京為一處出現確診者的社區，居民進行核酸檢測。 (中新社)

北京出現疫情波動，繼22日新增15例本土確診病例後，23日再增22例病例。此次感染者人群多樣，活動範圍廣，目前已經涉及學校、旅行團及多個家庭。初步流調顯示，病毒已隱匿傳播了一周，隨著排查力度加大，未來還將發現續發病例。尤其五一長假將至，北京疾控中心副主任龐星火提醒「非必要不出京」。

北京青年報報導，22日新增的15例，分別是朝陽區12例、順義區2例、房山區1例。其中9人為同班同學，1人從事外賣快遞工作。4月23日則新增22例本土確診病例，新增1例境外輸入無症狀感染者，治癒出院6例。

北京已對上述感染者開展流行病學調查和密切接觸者追蹤，對涉及的風險點位進行排查，對各類風險人員實施分類管控。初步流調顯示，病毒已隱匿傳播了一周。

龐星火提醒，當前是疫情防控的緊要關頭，要立足早發現、早報告、早隔離、早治療，果斷迅速採取嚴格措施，快速開展病例調查、風險人員及物品排查，嚴格管控疫情風險點。

學校、托幼機構等人員密集場所要做好日常消毒通風，加強人員動態管理，加強晨午檢、缺勤監測、健康監測，建立發熱、咳嗽等新冠肺炎相關症狀報告機制，根據疫情發展、監測結果及師生健康狀況適時加大核酸檢測頻次，做好組織安排，加強個人防護。

家長近期非必要不出京，不去中高風險地區旅行或出差，如家長健康寶有彈窗或有出京史應主動報備，抵京24小時後、72小時內開展1次核酸檢測；7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，主動減少與孩子的接觸，並做好日常健康監測，特別注意本人和家中孩子的健康狀況，如有發熱、咳嗽等症狀，不帶病上班、上學，不參加其他聚集活動，主動報告單位和學校，及時按規定就診。

北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉稱，北京將加大重點行業重點人群篩查力度，全面排查裝修行業和老年旅遊團。

朝陽區副區長楊蓓蓓23日表示，本輪疫情具有複雜性、狡猾性、隱匿性強的特點，續發和傳播的風險比較高，抗擊疫情遇到了新情況、新挑戰。還請各社會單位要高度重視，嚴格落實四方責任，落實好各項防控的措施。

北京市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火說明北京疫情狀況。(取...
北京市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火說明北京疫情狀況。(取材自北京日報)

北京 疫情 檢測

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