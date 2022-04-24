援滬物資被嫌「爛菜」 遼寧公開運送過程反擊上海

遼寧援助上海農產品部份被質疑為「爛菜」。(取材自微博)

「一方有難，八方來援」，上海封城 至今將屆滿一個月，中國各省區投入「物資援滬」的運動。但陸續傳出部分物資品質有問題，造成上海與其他省區的矛盾。近日遼寧被點名送「爛菜」，當地官媒公開運送過程，大動作發文反擊上海。遼寧網友更直接對官方喊話「別送了」，寧願把物資送長春也不送上海。

近日有上海市民在社群 平台揭露「遼寧省捐贈給上海的物資被扔進垃圾桶」，隨後遭點名的上海市南橋鎮政府於官方微博 發文坦承確有其事，但強調「由於經過長時間的運輸顛簸，部份蔬菜已腐爛」，才把腐爛的菜丟棄，剩下的則分送給需要的家庭。

南橋鎮的回應觸怒了遼寧省政府，遼寧沒有直接批評，而是在19日以官媒遼瀋晚報名義在官方微博用「遼寧援滬物資居然是這樣運到的」為題，發表關於物資運送的文章與影片。

文章說明，這批遼寧的援滬物資是12、13日兩天，由300輛冷藏車運送至碼頭，接著由大型輪船從大連運抵煙台，接著走陸路去往上海，總計裝載著2300餘公噸的生活物資。首批12日出發的900公噸物資在13日凌晨抵達上海。

遼寧日報21日於官方微博發布一則貼文「人在做，天在看，永遠懷著一顆善良的心，持續做對的事」，被外界解讀是針對這次援滬物資事件，反擊上海。然而這篇貼文不久後隨即被刪除。

這次事件中許多網友都站在遼寧省這邊，當中不少是上海本地人。有些遼寧的網友更向官方呼籲「別再送了，到時又說我們送的東西爛了，那可不好使」、「改送長春，別送上海了」。

另外，有上海居民反映閔行區虹橋鎮發放的「龍仁粉絲」有問題，生產企業竟在於兩年前就註銷了。

閔行區市場監管局核查後發現：虹橋鎮發放的上述保障物資供應商為江蘇宏信超市公司，其銷售的「龍仁粉絲」標示生產商為夏邑縣匯龍食品有限公司。

經查，該批粉絲外包裝打印的生產日期年份為2022年，而標註的生產企業已於2020年6月註銷。閔行區市場監管局已根據「食品安全法」的規定對提供該批粉絲供應商江蘇宏信超市連鎖股份有限公司立案調查。