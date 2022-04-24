上海疫情反彈、死亡爆增 重症三仙馳援

上海單日新增染疫人數連五日下降後，又再度彈升。（路透）

上海新冠疫情 一度出現好轉，單日新增感染人數連續5天下跌，但又出現反彈。22日新增染疫人數大幅彈升至2萬3370例，較前1日大增5741例。23日新增本土確診雖降，但染疫死亡人數從22日的11例飆升至39例，從2月底累計至今死亡已達87例。由於重症疫情轉趨嚴峻，曾經馳援武漢的「重症八仙」，已有三位專家奔赴上海支援。

上海市衛健委官員吳乾渝表示，新增加幅度較大的行政區分別是浦東新區、松江區、寶山區、黃浦區與楊浦區，多靠近市中心附近。這與近期社區（特別是老舊小區共用衛生間和廚房等現象普遍存在）、建設工地、企業等聚集性疫情有關。

目前仍在上海調研指導防疫工作的副總理孫春蘭要求，嚴防大型企業、建築工地、集貿市場、養老院等發生聚集性疫情，對物流、外賣等重點流動人群嚴格閉環管理，保障復工復產和城市核心功能的正常運行。

上海解封日期仍未有時間表，官方為了因應「常態化疫情防控」的篩檢需求，已開始構建「15分鐘核酸服務圈」，並展開「騰換擴容行動」，將多家方艙醫院改造升級為定點醫院。

健康時報報報導，截至23日24時，上海已累計報告87例死亡病例，現有重型160例，危重型19例。「重症八仙」中的三位專家已先後趕赴上海支援，與全國重症專家一道指導、協助上海醫療救治工作。

三位專家是，中山大學附屬第一醫院重症醫學 科主任管向東，四川大學華西醫院重症醫學科教授、華西天府醫院院長康焰，東南大學副校長、中大醫院重症醫學科主任醫師邱海波。

邱海波表示，上海正努力做好「關口前移」，避免無症狀感染者和輕型患者發展成重症。

杭州上城區彭埠街道永輝超市內排起長龍。 （取材自央廣網）

鄰近上海的浙江杭州，3日來累計出現30多例染疫者，昨天杭州官方關閉部分地鐵站 ，大多在市中心區。許多杭州民眾擔心遭遇像上海那樣的嚴格封控，據官媒央廣網報道，杭州市民已開啟「買買買」的囤貨模式，當地多個超市內出現民眾排長龍，貨架空了的情況。

杭州市商務局昨晚出面喊話，稱全市生活必需品供應充足，要求民眾不囤菜、不搶購，理性消費，避免群聚。

上海新冠感染人數明顯彈升，上海市衛健委官員吳乾渝指出，當前上海疫情形勢依然嚴峻複雜，新增陽性感染者總量基數大、仍處於高位波動，總體在封控區、管控區、集中隔離點內發現。