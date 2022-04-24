上海港貨物堆積 在中德企陷危機

上海港目前雖仍正常運轉，但貨運時效延遲、跨省貨運受到影響。（中新社資料照片）

上海港是世界上最繁忙的集裝箱港口，近日因防疫清零政策導致上海港的貨物堆積如山。德國 聯邦工業聯合會（BDI）主席魯思沃（Siegfried Russwurm）指出，企業和客戶已經感受到國際物流動蕩的影響，現下運輸價格上漲了一倍多，德企在中國的分公司陷入危機狀態。

德國之聲報導，上海已連續數周一直處於嚴格的封鎖之中。清零政策給上海居民的生活帶來很大的困難，同時也使這個中國商業中心城市的商業活動陷入混亂，並導致港口長時間積壓。

魯思沃說明，上海港貨物堆積使得德國工業界擔心未來幾周的生產流程會被打亂，最受影響的是依賴原材料進口或建築部件交付的行業，以及通過海上交通運輸成品的行業。

魯思沃說，企業和客戶已經感受到國際物流動蕩的影響。最近幾個月，由於烏克蘭 戰爭和新冠疫情 的影響，運輸價格上漲了一倍多。德國企業在中國的分公司陷入了危機狀態。

他說，中國的封鎖時間越長，經濟後果就越嚴重——無論是對全球經濟還是對德國出口業來說都是如此。海運供應鏈的問題，短期內還看不到任何緩解。

報導指出，由於烏克蘭戰爭影響以及能源價格上漲，德國經濟的增長預期已經減弱，預計德國政府下周將對此作出大幅下調。