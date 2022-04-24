復興號交會試驗 創時速870公里世界紀錄

新型復興號高速綜合檢測列車上線運行，創造高鐵動車組列車明線和隧道交會速度世界紀錄。(取材自微博)

兩列復興號列車21日在濟南至鄭州 高鐵濮陽至鄭州段成功進行交會試驗，創出了相對交會時速870公里的世界新紀錄。

央視新聞報導，21日12時53分左右，兩列分別由鄭州和濮陽始發的試驗列車，在行至河南 濬縣境內時成功交會，記錄儀顯示列車運行時速達到435公里，相對交會時速870公里，列車交會時間0.86秒。

此次交會試驗的線路是即將正式開通運營的連接山東濟南和河南鄭州的濟鄭高鐵。交會試驗的複興號列車是中國自主研發的新型高速綜合檢測 列車，作為高速動車組新技術驗證平台參與CR450動車組研製先期試驗。 復興號列車在濟南至鄭州高鐵濮陽至鄭州段成功進行交會試驗，創出了相對交會時速870公里的世界新紀錄。(取材自央視) 復興號列車在濟南至鄭州高鐵濮陽至鄭州段成功進行交會試驗，創出了相對交會時速870公里的世界新紀錄。(取材自央視)

此前，在鄭州至重慶高速鐵路巴東至萬州段，4月12日已成功實現隧道內單列時速403公里、相對交會時速806公里，創高鐵列車隧道交會速度世界紀錄。

中國鐵道科學研究院副院長羅慶中指出，試驗列車採用中國自主研發的9項新技術，整體性能達到世界領先水平，填補了國內多項技術空白。這也標誌著納入國家十四五規劃的CR450科技創新工程全面展開，將為CR450動車組研製提供最重要技術支撐和引領。也將為時速350公里安全標準示範線建設提供最重要的支持和保障。