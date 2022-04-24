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海軍首位女艦長上崗 當年寫厚厚自薦信、還參加過選美

中國新聞組╱北京24日電
海軍首位女性艦長韋慧曉已經上崗。(取材自政知新媒體)
海軍首位女性艦長韋慧曉已經上崗。(取材自政知新媒體)

4月23日是中國海軍節，中國第一海軍首位女性艦長韋慧曉已經上崗，膺任海軍新銳飛彈驅逐艦紹興艦艦長。

政知新媒體報導，韋慧曉今年45歲，軍齡10年，是一位壯族女軍官。

韋慧曉在南京大學讀大氣科學，曾擔任南大禮儀隊隊長，還曾作為學生代表向美國前總統布希獻花。本科畢業後，韋慧曉曾任職華為，獲得該公司「金牌白領」稱號，幾年後辭職參加選美比賽。

2004年韋慧曉以第一名優異成績入讀中山大學地球科學與工程學院（原地球科學系）研究生，2011年博士畢業。她曾拒絕百萬年薪，以博士身分特招入伍。

據報導，2019年，韋慧曉曾走上央視「開講啦」欄目，她自述，從小就有一個軍旅夢。1996年高考時，曾報考軍校但因錄取規則未能如願。2008年博士畢業後，了解到年齡限制為34歲已經「卡線」，但她沒有再放棄這最後一次機會。

海軍首位女性艦長韋慧曉已經上崗。(取材自政知新媒體)
海軍首位女性艦長韋慧曉已經上崗。(取材自政知新媒體)
海軍首位女性艦長韋慧曉(中)已經上崗。(取材自政知新媒體)
海軍首位女性艦長韋慧曉(中)已經上崗。(取材自政知新媒體)

韋慧曉表示，當時諮詢軍訓教官，教官指如果想穿軍裝，可以送給她一套。韋慧曉指，自己並不是想要Cosplay（變裝），而是想成為一名真正的軍人，有自己的軍官證。

報導稱，2010年10月底，韋慧曉給海軍首長寄出一封厚厚的自薦信，表達想成為現役軍人的願望。自薦信寄出3天後就收到了海軍有關部門的電話，半個月後海軍方面派人到學校考察，瞭解情況後為她提供了3個選擇，其中包括當時正在組建的航母接艦部隊。

2012年2月，35歲的韋慧曉從中山大學地球科學系博士畢業，成為中國首艘航母遼寧艦的一員；從2012年8月起，韋慧曉先後在大連艦艇學院航海指揮和艦艇戰術指揮兩個專業學習深造，取得軍事學學士學位；2015年4月，韋慧曉擔任長春艦實習副艦長；2016年3月，韋慧曉成為海軍首位女副艦長。2017年9月，因表現優異，韋慧曉被任命為鄭州艦實習艦長，同年，當選中共十九大代表。

紹興艦資料圖。(取材自政知新媒體)
紹興艦資料圖。(取材自政知新媒體)

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