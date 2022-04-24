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有「武漢日記」卻沒有「上海日記」？網友：日記早被清零了

中國新聞組／上海24日電
封控下的上海，長寧區人們在醫院排隊進行核酸檢測。（路透）
封控下的上海，長寧區人們在醫院排隊進行核酸檢測。（路透）

2020年武漢封城期間，湖北作家協會主席方方以日記方式在網上發表見聞，該日記被翻譯轉傳到西方國家後，方方作品一度被禁。兩年後，上海被封控數周，有推特用戶問「怎麼沒人寫上海日記？」有人留言直白回答：「餓得都要上吊跳樓了，還能寫出日記來？」也有人留言譏諷：「日記早被『清零了』！」

德國之聲中文網報導，方方在2020年武漢封城期間所寫的日記，外界褒貶不一：支持者認為她有良知且敢於直言，反對者卻指責她的日記內容是道聽途說，批評她居心叵測。該日記被翻譯轉傳到西方國家後，方方更背負「漢奸」罵名，作品一度被禁。

兩年後，中國這波疫情的重災區上海自3月底實施防疫封城至今已逾40萬人染疫，上海被封控數周。有推特用戶問道：「武漢有人寫武漢日記，上海名作家更多，有人寫上海日記嗎？」帖子下面，有人直白回答：「打倒一個方方有殺一儆百的效果」。也有人絕望寫道：「寫日記救不了上海人！」

報導指出，在微博上搜索「上海日記」，只有少數用戶隻字片語。有用戶認為：「沒人寫上海日記，因為上海日記在抗疫求助裡，面對這場疫情的遭遇，很多需救助的和疫情無關，只有親歷親屬、朋友、摯愛需救助，又無助的人才寫的出。」

上海的封控措施導致民怨沸騰，在專門蒐集被刪除博文的「自由微博」網站，「上海」多次名列熱搜榜首。有網友調侃：「上海終於有個區『清零』了，那就是評論區。」

雖然沒有像方方那樣聲名大噪的「武漢日記」，但上海民眾仍設法用其它方法記錄對疫情的不滿。一名微博用戶說：「這次上海疫情裡，錄音幾乎成為一種文體。許多聽完直接抑鬱的錄音擺滿了這個空間。」

疫情 武漢 封城

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