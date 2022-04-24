我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情比上海輕卻封了60天 廣西東興發聲者遭警方恐嚇

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

「四月之聲」聲聲怨 武漢吹哨人後又一輿情事件

中國新聞組／上海24日電
視頻「四月之聲」傳出被網管禁止，並上升為「輿情事件」。圖為醫師艾芬。（取材自微信）
視頻「四月之聲」傳出被網管禁止，並上升為「輿情事件」。圖為醫師艾芬。（取材自微信）

中國民眾近日在朋友圈瘋狂轉發的視頻「四月之聲」，傳出被微信等網管禁止並刪除。分析指出，相較2020年有關抗疫醫師艾芬、李文亮的「吹哨人」文章，這段視頻內容其實沒有太多「爆點」，甚至得上平凡，卻被強勢隱匿，這個動作無疑是為民怨添上一大把柴火，反而點燃了對上海市抗疫不力的民怨，甚至有從地方燒向中央之勢。

本月22日晚間，許多民眾在朋友圈看到了「四月之聲」視頻。多維新聞報導，但微信視頻號隨即禁止了這篇文章，這是將此事上升為「輿情事件」的開始。

據了解，許多民眾起初只是想通過這段視頻，了解上海目前的疫情及防控措施，尤其是上海之外的民眾更加好奇。但當微信等網管刪除這則視頻之後，看不到的民眾越想要看、越想翻找，在「為什麼不讓我們看」的情緒累積下，這則視頻被上綱成為「言論自由」的代表；不少人因此開始轉發中國官員在2021年一場記者會中說的，「中國有14億人民，每個人都有自己的腦袋、自己的思想，每個人也都有在網上表達自己想法和感受的權利。」

多維新聞分析指出，上一次這種不分城市、基於對於受苦百姓的共情之網路輿情事件是在2020年。當時一篇文章「吹哨人」刷屏朋友圈，文章被刪除後，微信公眾號上先後出現了日文、英文、繁體字、火星文等多種形式，甚至出現了摩斯密碼版等。

分析稱，如果拿「四月之聲」與「吹哨人」相比，此次民眾雖然情緒高昂，但並未高漲到像「吹哨人」那時的程度。畢竟2020年那時疫情更不明朗、也沒有疫苗，人們懷念李文亮醫師，甚至將矛頭對準中央政府。

而此次「四月之聲」的引爆，原先還是停留在對上海市防疫亂象的質疑，民眾多把責任歸咎於地方，認為「這是上海前期防疫沒做好，其他地方並沒有這樣」。直到各種刪帖，才又更激化「為什麼不讓老百姓說話」情緒。對疫情維穩來說，「刪除視頻，無疑是添上一大把柴火」。尤其在疫情嚴峻的特定時候，這種「你刪我轉」也會將問題上升到新的層次。

微信 疫情 防疫

上一則

北京頻爆確診 病毒隱匿傳播一周 涉學校、旅行團

下一則

上海疫情反彈、死亡爆增 重症三仙馳援

延伸閱讀

羨別人按時獲工資 女發文被炒 同事點讚也丟工作

羨別人按時獲工資 女發文被炒 同事點讚也丟工作
非必要離校…評疫情寫鐵鍊女 大學生短詩被屏蔽

非必要離校…評疫情寫鐵鍊女 大學生短詩被屏蔽
第2個李文亮？中國女主播談論疫情「被停職」

第2個李文亮？中國女主播談論疫情「被停職」
用假資料騙貸1.5億元 新州53歲男被判刑8年

用假資料騙貸1.5億元 新州53歲男被判刑8年

熱門新聞

神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03
上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難