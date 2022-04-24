「四月之聲」聲聲怨 武漢吹哨人後又一輿情事件

視頻「四月之聲」傳出被網管禁止，並上升為「輿情事件」。圖為醫師艾芬。（取材自微信）

中國民眾近日在朋友圈瘋狂轉發的視頻「四月之聲」，傳出被微信 等網管禁止並刪除。分析指出，相較2020年有關抗疫醫師艾芬、李文亮的「吹哨人」文章，這段視頻內容其實沒有太多「爆點」，甚至得上平凡，卻被強勢隱匿，這個動作無疑是為民怨添上一大把柴火，反而點燃了對上海市抗疫不力的民怨，甚至有從地方燒向中央之勢。

本月22日晚間，許多民眾在朋友圈看到了「四月之聲」視頻。多維新聞報導，但微信視頻號隨即禁止了這篇文章，這是將此事上升為「輿情事件」的開始。

據了解，許多民眾起初只是想通過這段視頻，了解上海目前的疫情 及防控措施，尤其是上海之外的民眾更加好奇。但當微信等網管刪除這則視頻之後，看不到的民眾越想要看、越想翻找，在「為什麼不讓我們看」的情緒累積下，這則視頻被上綱成為「言論自由」的代表；不少人因此開始轉發中國官員在2021年一場記者會中說的，「中國有14億人民，每個人都有自己的腦袋、自己的思想，每個人也都有在網上表達自己想法和感受的權利。」

多維新聞分析指出，上一次這種不分城市、基於對於受苦百姓的共情之網路輿情事件是在2020年。當時一篇文章「吹哨人」刷屏朋友圈，文章被刪除後，微信公眾號上先後出現了日文、英文、繁體字、火星文等多種形式，甚至出現了摩斯密碼版等。

分析稱，如果拿「四月之聲」與「吹哨人」相比，此次民眾雖然情緒高昂，但並未高漲到像「吹哨人」那時的程度。畢竟2020年那時疫情更不明朗、也沒有疫苗，人們懷念李文亮醫師，甚至將矛頭對準中央政府。

而此次「四月之聲」的引爆，原先還是停留在對上海市防疫 亂象的質疑，民眾多把責任歸咎於地方，認為「這是上海前期防疫沒做好，其他地方並沒有這樣」。直到各種刪帖，才又更激化「為什麼不讓老百姓說話」情緒。對疫情維穩來說，「刪除視頻，無疑是添上一大把柴火」。尤其在疫情嚴峻的特定時候，這種「你刪我轉」也會將問題上升到新的層次。