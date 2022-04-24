記錄上海防疫封城亂象 「四月之聲」被封 引發網友「虛擬抗議」

上海疫情紀錄短片「四月之聲」被封鎖。(取材自推特)

記錄上海因疫封城 下各種次生災害的短片「四月之聲」，近日在中國網路熱傳，隨之而來的是網管的審查刪帖。但英美媒體報導，中國社群媒體 平台發生了一場罕見的「虛擬抗議」，網友紛紛發揮創意，力保短片不被「清零」。

來源：YouTube

這部六分鐘的影片，以封城下的上海空拍畫面為背景，並配上近三周來各種因疫封控產生亂象的對話錄音。

中央社報導，影片一開頭，是上海官方3月兩度於新冠疫情記者會上強調，上海不會封城，因這座城市乘載中國社會經濟的重要功能。但當局政策急轉彎，3月28日啟動分區封控措施至今。

之後，影片收錄了疾控中心醫師和市民抱怨防疫政策不合理、居委會向民眾哭訴上級無對策、民眾目擊寵物狗被打死、居民集體怒喊「發物資」、方艙醫院條件差以及老先生請求送醫而居委會卻無能為力等錄音。

有傳言指微信官方在研發新代碼，以讓身處外地的用戶無法看到在上海發出的朋友圈。（取材自微信）

據香港01報導，當中也有很多溫暖的片段，例如阿姨為一個人到上海工作的鄰居送食物，還說「你來自這麼遠的地方到我們這裡生活很不容易。」警察為司機送飯，司機感動地稱，「好幾天沒吃飯啦，我們上海的好警察。」亦有爺爺為被困裝修師傅送食物，「我原來昨天就想送的，因為我怕交互感染，但今天我想，病毒倒不會死人，餓要餓死人。」

影片也記錄居民對「大白」（防疫人員）道謝，和居民為遭困裝修師傅送餐的暖心舉動。最後指當地疫情的社區擴散獲得遏制，祝上海「早日康復」。

這則影片近日在社交媒體上熱傳，但也隨即面臨網路審查和刪帖。目前「微博」上已搜尋不到「四月之聲」；一些網友透過「微信 」轉發的影片也無法觀看。

美國之音報導，網路上流傳一份據稱是北京市網信辦的通知，要求涉及「四月之聲」的影片一律禁發禁傳，全面清理；並要各平台全面清理相關影片截圖， 和各種變種圖片。

但美國之音與衛報報導，受到高度監控的中國社群媒體平台發生了一場罕見的「虛擬抗議」，稱網友則發揮創意，透過在電影海報嵌入QR碼或引導其他人上雲端服務下載等方式，接力轉發「四月之聲」，試圖壓垮網管單位的封鎖，確保短片繼續流傳。

新華社報導，23日再有傳言指微信官方為封鎖「四月之聲」在研發新代碼，以讓身處外地的用戶無法看到在上海發出的朋友圈，引發廣泛關注。雖然微信官方對此進行闢謠為不實消息，但仍有網友質疑「為何大家會選擇相信？」