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燒文件 撤休士頓近2年 中國領事館虛擬形式上陣

中網民發揮創意 力保上海疫情紀錄短片不被屏蔽

編譯周辰陽／即時報導
受到高度監控的中國社群媒體平台發生了一場「虛擬抗議」，稱網民接力轉發上海疫情紀錄短片《四月之聲》，試圖壓垮網管單位的封鎖，確保這隻影像繼續流傳。影像翻攝：Twitter/tingguowrites
受到高度監控的中國社群媒體平台發生了一場「虛擬抗議」，稱網民接力轉發上海疫情紀錄短片《四月之聲》，試圖壓垮網管單位的封鎖，確保這隻影像繼續流傳。影像翻攝：Twitter/tingguowrites

美國之音與衛報23日報導，受到高度監控的中國社群媒體平台發生了一場罕見的「虛擬抗議」，稱網民接力轉發上海疫情紀錄短片《四月之聲》，試圖壓垮網管單位的封鎖，確保這隻影像繼續流傳。

《四月之聲》的製作者將一個個聲音檔編輯成全長6分鐘的影片，內容包括政府官員發布訊息，還有上海居民描述自己在為期三周嚴格封城抗疫期間遭遇的各類生活困難和不公的錄音檔。影像主要為黑白的上海市無人機空拍畫面，並以白色的文字介紹每段錄音的背景。最後以樂觀態度作為結尾，引用上海市政府20日發布疫情正在緩解的訊息，並祝「上海，早日康復」。

影片來源：YouTube

據報導，《四月之聲》製作者「Cary」選擇的聲音檔案全來自之前在網絡上流傳的錄影和錄音，並沒有加入自己的評論或觀點。影像先在微信流傳開來，隨後在微博引發熱議。網管單位隨即出手，不斷刪除影像、限制討論和封禁關鍵字，網民則發揮創意，透過在電影海報嵌入QR碼或引導其他人上雲端服務下載等方式，讓《四月之聲》繼續在網路傳播。

中國官媒《環球時報》特約評論員胡錫進在微博發文指出，「封控久了，上海人有一些怨氣，需要有釋放的渠道。全國其他地方的人們也有焦慮，同樣需要釋放出來，大家在互聯網上做表達，這真的不奇怪」。但他也稱此舉「不意味著各地政府不重視意見。恰恰相反，在中國互聯網上表達意見，比在西方國家抱怨管用得多」。

胡錫進辯稱，中國的實情經常是「一邊刪帖，政府一邊關注帖子的內容和傳遞的情緒，改進的努力會隨之而來」，還說網路是西方發明的產物，「需要在一定程度上『中國化』，中國的網路管理必須有，否則互聯網就會在政治上『改造』中國」。但他也指出，儘管刪帖一定程度上有其必要，但也要給民眾表達意見留下應有空間。

疫情 微博 社群媒體

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