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保供鴨發臭 上海居民吃1口瀉3回 昏睡數小時

中國新聞組／上海23日電
開封後的「老牛食品」鹽水鴨。（取材自中國經濟周刊）
開封後的「老牛食品」鹽水鴨。（取材自中國經濟周刊）

上海封控近月，屢傳保供生活物資品質不佳等問題。閔行區莘莊鎮康城小區多位居民反映，20日收到鹽水鴨不僅開封後氣味難聞，多名住戶食用後產生頭痛、噁心、嘔吐等狀況，還有人昏睡了四個小時。隔天社區換發了另一品牌的鹽水鴨，但同樣有居民反饋，換發的產品也疑似存在質量問題。

來源：YouTube

中國經濟周刊報導，居民發出的照片和視頻顯示，用簡易塑封包裝的這批鹽水鴨，開封後，內部肉質呈淡粉色夾雜血紅色，表面油脂狀物質濃重。不少居民懷疑鹽水鴨有質量問題直接丟棄，但很多人由於家中食物匱乏，還是吃了。

來源：YouTube

「外包裝上有一層很沾手的油脂，打開包裝以後，腐爛發臭的味道撲鼻而來，裡面的肉軟爛、發白。」住戶楊曼說。「平時不吃這種質量的產品，也不知道什麼味道，我是缺物資才吃，所以才中了招。」「鴨子應該腐壞了，拆開的時候一股濃濃的臭味。」另一名住戶方霖說。

發霉的洋蔥。（取材自中國經濟周刊）
發霉的洋蔥。（取材自中國經濟周刊）

楊曼表示，丈夫吃了一小塊鴨肉後出現腹瀉症狀，前後經歷了三次。身為醫務工作者，楊曼認為，可能是發臭變質的鹽水鴨散發出的氣體，又混合了物資袋裡已經腐爛的洋蔥、土豆，生出某種氣體毒素，使人產生頭痛、嘔吐的中毒症狀。「發放的物資中有五種蔬菜和四個橙子，其中四個洋蔥爛了三個，兩個土豆都爛了，四個橙子有兩個軟爛出水。

發霉的土豆。（取材自中國經濟周刊）
發霉的土豆。（取材自中國經濟周刊）

報導指出，鹽水鴨商標上的監製商為上海老牛食品公司，但生產商是山東晨鳴冷凍食品公司，生產日期2022年4月16日，保質期六個月。公開信息顯示，晨鳴公司2021年7月曾因未如實記錄安全生產教育和培訓記錄被莘縣應急管理局處以1.9萬元罰款。但在同一年11月，該公司卻被聊城市消費者權益保護工作聯席會議辦公室擬認定為年度「聊城市放心消費示範單位」。

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