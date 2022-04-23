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河北石家莊防疫新招 自測發現染疫獎勵千元

記者林則宏／綜合報導
石家莊對有染疫疑慮的市民提供三人份抗原試劑，每份僅需人民幣3元。圖為天津一藥房藥劑師展示國產新冠病毒抗原檢測試劑盒。（中新社）
石家莊對有染疫疑慮的市民提供三人份抗原試劑，每份僅需人民幣3元。圖為天津一藥房藥劑師展示國產新冠病毒抗原檢測試劑盒。（中新社）

面對來勢洶洶的Omicron疫情，中國各地無不嚴陣以待，除採取更為嚴格的防疫措施，河北省會石家莊市還祭出獎勵措施，鼓勵市民「積極防疫、主動作為」，對自我檢測發現的陽性人員，經縣（市、區）複檢確認後，一次性給予1000元（人民幣，下同，約153.8美元）獎勵。

目前石家莊的月最低工資標準是1900元，因此一次性獎勵1000元並不低。

石家莊市政府新聞辦微信公眾號「石家莊發布」21日晚間發布「關於切實做好公民健康監測和個人防護的通知」，提出前述這項鼓勵市民自行進行篩檢的獎勵措施。

石家莊目前並無本土疫情。根據河北省衛健委通報，21日，河北省新增本土新冠肺炎確診病例1例（秦皇島市）；新增本土無症狀感染者77例（唐山市48例、邯鄲市25例、邢台市4例）。截至21日24時，河北省現有本土確診病例17例，尚在醫學觀察本土無症狀感染者867例。

前述這項通知還提出，嚴格執行來石返石人員需持48小時核酸檢測陰性證明、落地免費核酸檢測，和到石後停留48小時以上再進行一次核酸檢測的有關要求。

通知並提醒石家莊市民，凡是有喉嚨痛、發燒、乾咳、乏力、鼻塞、流涕等症狀之一的人員，應意識到自己是否有感染新冠病毒的風險，並倡導自有症狀起的三天內要採取以下防護措施：

一、主動向工作單位、小區衛生站、村衛生室進行報備；

二、嚴格居家不外出，並提醒家人做好健康防護；

三、不參加聚集性活動，不到人群密集性場所，不乘坐公共交通工具；

四、所在的小區衛生站、村衛生室要提供三人份抗原（快篩）試劑盒，每人份個人自付3元，其餘政府補貼，由市民自測，檢測異常立即報告。鼓勵有條件的市民，每天做一次核酸檢測，每次核酸採樣應間隔24小時。

檢測 疫情 防疫

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