疫情重創 上海3月工業產值大跌7.5% 666家重點企業7成復工

4月22日，由80家廣西愛心食品企業自發捐助的4萬份物資包從廣西南寧發車前往上海。（中新社）

疫情 嚴重衝擊上海經濟，上海市經濟信息化委主任吳金城表示，本輪疫情對上海全市工業經濟運行造成很大影響，3月產值年比下降7.5%。上海市副市長張為則指出，推動企業復工 復一周以來，666家重點企業已有70%實現了復工復產。另外，中國今年今年第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長4.8%，超出市場預期。

上海3月底開始實施封控，導致企業生產大範圍停頓。由於上海是中國半導體及汽車業重要製造基地，工信部因此於15日宣布，已派出工作組與上海有關部門，全力推動重點工業企業穩定生產和復工復產，並擬定保運轉重點企業「白名單」，涉及集成電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業的重點企業666家。

張為在22日上午舉行的記者會中表示，本次復工復產是在疫情防控形勢依然複雜膠著的大背景下展開的，第一個標準就是，企業必須滿足高標準的防疫要求，現階段復工的企業都必須具備「封閉運營」的管理條件。

第二個標準則是，遵循「循序漸進、鏈式推動」的原則推進。除城市運行、防疫物資和功能保障類重點企業外，上海全力支持對長三角、全國產業鏈供應鏈 影響大的大型產業鏈企業群率先復工復產。

上海第一階段聚焦上汽、特斯拉、中芯、華虹等龍頭企業及相關配套企業，「以點帶鏈」，實現產業鏈、供應鏈上下游企業乃至物流鏈的協同復工，延伸帶動長三角及更大區域相關聯企業恢復生產。

張為稱，一周以來，666家重點企業已有70%實現復工復產，企業的產能利用率也在不斷提高。

吳金城表示，下一步，上海將不斷擴大復工復產企業範圍，以龍頭企業為牽引，有序帶動全產業鏈協同復工復產，並逐步推動生物醫藥、電子信息、機械裝備、船舶海工、先進材料、消費品等重點領域的復工復產，推動產業鏈原材料供應、核心部件配套、運輸物流企業等恢復生產運行。

另外，中國今年第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長4.8%，超出市場預期。瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆指出，由於疫情衝擊中國國內消費，第二季經濟成長率恐降至4%左右。今年全年經濟成長率若要達成5.5%左右的目標，將需官方推出更多支持政策。

胡一帆21日在與媒體的對話會上表示，疫情對消費影響非常大，特別是對服務業，尤其是餐飲、酒店、交通運輸等行業。她認為，中國今年經濟成長率要達到5%或以上將面臨一定的壓力。

胡一帆預期，在4月份經濟數據出爐後，官方將會推出更多的刺激政策。而在財政與貨幣政策之中，今年財政政策將扮演更為重要的角色。