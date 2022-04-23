上海封城 物流噩夢 貨物恐卡到下月中旬

上海實施防疫 封控進入第四周，不少卡車司機仍被隔離、貨櫃堆積如山。不少外商因防疫封鎖難以召回員工，阻礙復工 腳步。歐盟商會及英美等國企業表示，在上海的西方公司已開始復工復產，卻正面臨著勞動力短缺和一場「物流噩夢」。這個噩夢恐持續到5月中旬，不僅上海外企的利潤將因此下降，也將衝擊整個中國經濟。

華爾街日報報導，上海是製造業和出口重鎮，但封控措施已使貨物運輸幾近陷入停滯，長三角工業區的物流服務已受到嚴重干擾，卡車運輸受到的影響最大。萬得（Wind Information）數據顯示，相較於3月底封控前，本周初每日通過上海的卡車數量減少70%。

華爾街日報引述卡車司機說，即使報酬增加一倍多仍很少有人願意去。當地製造商說，卡車運輸延誤和倉庫關閉，讓產品積壓在工廠裡，其他製造商因原材料和物資運輸受影響而停產。上海及其周邊地區的物流塞車也增添全球供應鏈 的壓力，預計部分國際貨運需幾周到幾個月才能恢復正常。

美國供應鏈數據業者FourKites公司指出，截至18日，一個裝有進口貨物的貨櫃在上海港等待作業的平均時間為8.3天，是封控前的兩倍多。

物流狂塞嚴重影響當地外企的運營。BBC報導，儘管中國官員稱將幫助超過600家公司在上海復工復產，但中國歐盟商會副主席、上海分會會長許倍帝表示，許多西方公司面臨著勞動力短缺和物流困難的挑戰。「我們估計，由於持續的封鎖，企業只有不到30%的勞動力有資格去工作，所以在政策和現實執行之間存在巨大差距。」大家的共識是，這種物流噩夢將持續到5月中旬。

上海美國商會會長鄭藝也表示，有一些積壓的貨物可能需要幾天到幾周的時間來解決。

報導指出，上海與擁有中國最大的製造業集群的長三角有著密切的供應鏈聯繫。香港中文大學經濟系教授宋錚等學者研究顯示，如果對北京或上海這樣的特大城市封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致約2個百分點，據去年數據測算約為1900億元，其中約有7%是封城對其他城市造成的間接經濟損失。

同時，中國英國商會周三的一項調查顯示，在200多家公司中，有超過三分之二表示，當地防疫措施限制將使在中國的英國公司利潤下降。其中接近一半的人說，這些限制也影響他們吸引和保留外國人才的能力。