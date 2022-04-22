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運來80斤菜…山東媽媽千里為上海兒子「送吃的」

中國新聞組／上海22日電
吳阿姨展示她帶食材的行李箱和袋子。（取材自一手Video）
吳阿姨展示她帶食材的行李箱和袋子。（取材自一手Video）

上海封控近月，生活物資緊張，民怨爆棚，有人想辦法暫時撤離，但也有人冒險「逆行」，只因為擔心兒子沒飯吃，網友感動大喊「真的眼淚止不住」。

來源：YouTube

一手Video報導，57歲的吳阿姨家住山東，因為擔心在上海工作的兒子斷糧缺菜，決定為兒子千里「送吃的」。吳阿姨15日早晨從山東乘坐高鐵，中間又換乘兩次到達上海，到兒子家時已晚上7點。「我帶了兩個大箱子、一個布包，裝了七、八十斤食材，有蔬菜、牛肉、雞、熟食、豆製品等等。」

山東母親為上海兒子送菜，整整鋪了一地。（取材自一手Video）
山東母親為上海兒子送菜，整整鋪了一地。（取材自一手Video）

吳阿姨表示，雖然兒子所在區域封控比較晚，囤的物資還可以，加上社區團購、一些朋友的幫助，不缺吃喝。但也不知道疫情會影響到什麼時候，多帶點東西心裡踏實些。「兒子怕我行李太重，讓帶一些葉子菜就可以。他跟我說，上海現在不缺蔬菜，不過都是土豆、胡蘿蔔、洋蔥這些耐放的菜，綠葉菜很難買到。」

吳阿姨說自己打了三針疫苗，並沒有太害怕疫情。「擔心的就是家裡沒東西吃了，擔心上海進不來，會被要求返回老家」。但保險起見，吳阿姨還是戴了兩層口罩和一次性手套。

「兒子見到我，也很吃驚，知道會帶東西，不知道帶了這麼多。收拾行李的時候，他看到東西鋪了一地，地上沒有插腳的地，更是嚇了一跳。」吳阿姨說，兒子拍照發了個朋友圈，也沒想到有這麼多人點讚、評論。「我沒太多的感覺，就是挺高興自己能帶這麼多東西，希望越多越好。給老家親戚報平安的時候，不停炫耀給他們看。我侄子說，換成他，路途中可能就把箱子扔了。」

疫情 蔬菜 口罩

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