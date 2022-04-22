學校被封控 花5萬買巧克力送暖 女學生被罵垃圾

上海女學生自掏腰包花5萬元買巧克力給封控校友。（取材自微信）

上海因疫情 封控，網暴事件時有所聞，繼給外賣員轉帳200元人民幣的女子被網暴而跳樓身亡後，一名女學生則因花5萬元為全校校友購買巧克力而被罵「垃圾」。

來源：YouTube

香港 01引述中國媒體報導，上海師範大學徐匯校區自3月12日起，啟動校園封閉管理。該校研三學生陳真真因在朋友家中借宿而躲過封控，但她不斷聽到同學們在封控下的生活「慘況」。陳真真決定給被封控的校友們購買巧克力，讓他們有點甜味來緩和情緒。確認校方接受物資捐贈、超市能供貨後，陳真真砸下5萬元人買了78箱巧克力。

據了解，陳真真老家在河南 ，在上海讀書期間靠拍攝人文風景、運營抖音帳號為自己賺取生活費用。陳真真表示，「當時轉完錢腦子真的是空白的，只希望他們趕緊把巧克力送去學校」，她還說這是這輩子買過最大的單、最貴的物品。

在收到陳真真捐贈的巧克力後，大量校友給陳真真傳送訊息表示感謝，其中一名學弟留言稱，「因為樓層有確診的，每天喝中藥要苦傻掉了，甜蜜來的很及時」、一名學妹說，「收到巧克力感覺很溫暖。」

但陳真真的大手筆也招來了網暴，有人說她「占用有限的人力資源，這麼多年書白讀了」，有人指責她「為啥買德芙？國外牌子」，有人酸她「你炫富的時候想一下爹媽掙錢不容易」，也有人直接開罵「你不就是想火麼？裝什麼好人？垃圾」。

陳真真表示，自己的錢是靠攝影賺的，「我很開心，我的父母很開心，我的學弟學妹們也很開心，為什麼鍵盤俠們不開心呢？」