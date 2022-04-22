中國第二批國家公園 將設長江黃河青藏

中國2022年將設立新一批國家公園，圖為三江源國家公園內牧民放牧。（新華社）

中國在2021年10月首度設立第一批五個國家公園，如今再度宣布，將於2022年在長江、黃河流域、青藏高原等地設立新一批國家公園。

中新網報導，中國國家林業和草原局副局長李春良1日在海南博鰲論壇年會上透露，按照「成熟一個、設立一個」的原則，中國今年將在青藏高原、黃河流域、長江流域等生態區位重要和生態功能良好的區域新設立一批國家公園。

李春良指出，目前中國共有各級各類自然保護地9000多個，保護面積約占中國陸地面積的18%，2021年設立的五個國家公園保護面積達23萬平方公里，涵蓋近30%的陸地重點保護野生動植物種類。2021年10月，中國正式設立「三江源」、「大熊貓」、「東北虎豹」、「海南熱帶雨林」、「武夷山」等第一批共五個國家公園。

另外目前還有幾處「國家公園體制試點」，包含「祁連山」、「神農架」、「錢江源」、「湖南南山」、「北京 長城」以及「香格里拉普達措」等。試點要轉換成正式國家公園，需要經過評估驗收。

中國整體的國家公園空間布局，將綜合考慮自然地理格局，生態功能格局，生物多樣性和典型景觀分布特徵，編制國家公園空間布局方案，「遴選出五十個左右的國家公園候選區，總面積約占國土陸域面積的10%，將保護中國最具代表性的生態系統和80%以上的國家重點保護野生動植物物種及其棲息地」。

中國的國家公園，由自然資源部轄下的國家林業和草原局管理（加掛國家公園局牌子），目前中國並未訂定「國家公園法」，相關遴選機制依循「國家公園總體規劃技術規範」、「國家公園設立規範」、「國家公園監測規範」、「國家公園考核評價規範」等政策文件。