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傅政華被逮捕 19大後首個涉徇私枉法罪的「老虎」

記者黃雅慧／綜合報導
全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。(取材自微信公號「中央紀委國家監委網站」)
全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。(取材自微信公號「中央紀委國家監委網站」)

據最高人民檢察院官方微博21日消息，全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、徇私枉法罪對傅政華作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

據了解，傅政華1955年生，河北灤縣人，1970年12月參加工作，1973年9月加入中國共產黨，北京大學分校法律專業畢業，法學碩士學位。曾任中共第19屆中央委員，全國政協社會和法制委員會副主任。

2021年10月2日，據中央紀委國家監委網站消息，傅政華涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2022年3月，經中共中央批准，中央紀委國家監委對傅政華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

此前中紀委給予傅政華罪責措辭嚴厲的描述。據中紀委網站，傅政華完全背棄理想信念，「從未」真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私等。

北青政知新媒體報導，19大之後，政法系統內有多人被查。

比如公安部原副部長、中國海警局原局長孟宏偉（構成受賄罪），公安部原黨委委員、副部長孫力軍（涉嫌受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪），江蘇省委原常委、政法委原書記王立科（涉嫌受賄罪、行賄罪、包庇縱容黑社會性質組織罪、偽造身分證件罪）等。

傅政華是19大後，首個涉嫌徇私枉法罪的「老虎」。

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