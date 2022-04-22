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百年共青團發布首份青年白皮書：躺平 僅情緒宣泄

中國新聞組／北京22日電
共青團中央書記處第一書記賀軍科。（取材自澎湃新聞）
共青團中央書記處第一書記賀軍科。（取材自澎湃新聞）

中國國務院新聞辦公室昨天發布「新時代的中國青年」白皮書。據介紹，這是中國首次專門就青年群體發布白皮書，也是為共青團成立100年特別發布。共青團中央書記處第一書記賀軍科表示，年輕人常提及的「躺平」、「佛系」，「更多是緩釋壓力的調侃和情緒的表達」，但國家高度重視解決這反映出的深層次問題。

綜合媒體報導，白皮書指出，青年的發展渠道更加暢通、流動更加自由，在區域協調發展戰略深入實施大背景下，青年逐漸由單向的「孔雀東南飛」轉變為多向的「自由隨心飛」，在喜歡的城市尋找發展機會，在適合的地區拓展成長舞台。

白皮書指出，超過2500萬貧困青年徹底擺脫貧困，中國青年共同邁向更高水平的小康生活。2020年底，中國6歲至18歲未成年人網民達1.8億，未成年人互聯網普及率達94.9%，城鄉普及率差距從2018年的5.4個百分點縮小至0.3個百分點，互聯網已經成為當代青少年不可或缺的生活方式、成長空間、「第六感官」。

白皮書說，在實現第二個百年奮鬥目標、建設社會主義現代化強國的新征程中，中國青年堅守「永久奮鬥」光榮傳統，在平凡崗位上奮鬥奉獻，在急難險重任務中衝鋒在前，在基層一線經受磨礪，在創新創業中走在前列，在社會文明建設中引風氣之先，生動展現出「衣食無憂而不忘艱苦、歲月靜好而不丟奮鬥」的整體風貌。

賀軍科在白皮書發布記者會上認為，真正「躺平」的是極少數，不懈奮鬥的是大多數，「近幾年，我們對當代青年的精神素養等方面進行了多次調研，當代青年的主流觀點仍然是相信成功主要靠個人努力奮鬥，絕大部分青年對於未來是樂觀的，青年口頭語中的『躺平』、『佛系』，更多是緩釋壓力的調侃和情緒的表達」。

賀軍科強調，國家高度重視解決「躺平」、「佛系」反映出的深層次問題，「在我國特有的人口結構和比較激烈的人才競爭的環境下，當代青年面臨的工作、學習、生活的壓力很大，遇到人生的重大抉擇，青年表現出迷茫和困惑，有時會喪失方向感，感覺使不上力氣，這種現象過去也或多或少存在」。賀軍科稱：「這些年，國家在政策上加大解決青少年教育就業和婚戀、育幼等方面難題的力度。」

國務院 就業 教育

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