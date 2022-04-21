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推展軟實力 北京外交系統齊慶「聯合國中文日」

記者廖士鋒／即時報導
聯合國中文日受到北京駐外館處跟孔子學院的著重推廣，圖為中國中小學生在太廟前揮毫潑墨。（新華社）
聯合國中文日受到北京駐外館處跟孔子學院的著重推廣，圖為中國中小學生在太廟前揮毫潑墨。（新華社）

4月20日是聯合國中文日，也是傳統二十四節氣當中的「穀雨」，中國外交部發言人汪文斌指出，中文為「促進聯合國有效開展工作、加強世界各國溝通交流、弘揚多邊主義發揮著越來越重要的作用」。

在4月21日例行記者會上，汪文斌還提到，截至2021年底，全球共有180多個國家和地區開展中文教育，其中有76國將中文納入國民教育體系，各國正在學習中文的人數超過2500萬，累計學習和使用中文的人數接近2億。

他強調，作為中華文明的重要載體，中文承載和傳遞著「和合共生、命運與共」的理念。

汪文斌並解釋，聯合國將「穀雨」訂為中文日，是為了紀念倉頡造字。「穀雨」是二十四節氣中的第六個節氣、也是春季最後一個節氣，相傳黃帝軒轅氏在位時，倉頡是位才能出眾的史官，有次隨獵人外出狩獵，獵人指著地上的各種野獸的蹤跡向倉頡講解，倉頡受到啟發，依類象形創造出文字。當時天下正遭受災荒，倉頡造字感動了上天，落下無數的穀米糧食，後人就把這一天稱為「穀雨」。

2022年4月20日，中國積極發揮文化軟實力作用，除了各駐外使館以及全球「孔子學院」紛紛慶祝聯合國中文日外，中國教育部並藉此節日與泰國簽署系列中文教學合作協議，以加強合作。

北京常駐聯合國代表張軍則表示，聯合國中文日成為「國際社會了解中華文化的一個重要窗口，也進一步增強了中文的國際影響力」，他並指出，希望聯合國繼續努力推動中文和其他官方語言的平等使用，「真正貫徹落實多語言主義原則，通過中文更好地向世界傳遞聯合國的聲音和主張」。

聯合國 教育部 北京

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