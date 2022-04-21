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中專家：感染新冠後 向體外排出病毒將持續7-12天

記者林則宏／即時報導
圖為疫情下，上海一家商場外拉起的封鎖線。路透
圖為疫情下，上海一家商場外拉起的封鎖線。路透

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，一個人感染新冠病毒後，經過大約1-2天的病毒複製、增長後，會開始向身體外排出病毒（即核酸檢測陽性），並持續約7-12天。感染者在向身體外排出病毒時，就具有傳染性，能把病毒傳染給其他人。

吳尊友表示，新冠病毒只有不停地在人與人之間傳播，才能維持其長期生存。如果感染者在超過其最長排毒時間，還不能將病毒傳播給其他人，病毒就會被人體免疫功能消滅。

因此，把一起疫情中的所有感染者發現出來，採取物理隔離方式，限制其與別人接觸，阻止其將病毒傳播給別人，並保持一個最長排毒時間，病毒就能在疫情所在地被消滅。

他強調，在沒有本地的持續傳播新冠疫情，且本地新冠疫情主要來自境外傳入的情況下，「動態清零」是最佳選擇。

在上海因防疫而引發諸多亂象後，中國現行「動態清零」的防疫策略就受到不少質疑，吳尊友近日在個人微博發表文章為「動態清零」辯護時做上述表示。

吳尊友表示，在取得控制武漢新冠疫情後，中國境內就基本消滅了新冠病毒疫情，隨後發生的疫情都是從境外輸入的。換句話說，中國絕大多數地區、在絕大多數時段裡是「乾淨的」，因此，「動態清零」是中國新冠防控的最佳選擇。

吳尊友說，「動態清零」的靈魂就是發現早，控制早，把每起疫情，消滅在萌芽中。不讓疫情就地紮根。他並澄清外界對「動態清零」的四大誤解：「動態清零」等同於零感染、封控、全員核酸檢測、影響經濟。

他強調，「動態清零」是指對於發生的疫情，發現一起、消滅一起，既不讓新冠病毒在疫情所在地流行，也防止病毒擴散致其他區域，與零感染有本質區別。

其次，「動態清零」採取的措施取決於疫情發現的階段，如發現的早，只需隔離治療病人，加上隔離觀察密切接觸者，就能實現清零。只有當疫情發現晚，或雖發現較早但沒能採取果斷措施及時控制住，出現了較多社區傳播的情況下，才使用封控措施。

同樣，只要疫情發現的早，傳播鏈清楚，順著傳播鏈，把密切接觸者發現出來，就沒有必要做全員核酸篩查。

對於外界質疑「動態清零」將影響經濟，吳尊友說，實際上，「動態清零」才能最大限度為經濟建設「保駕護航」。如果疫情發現、控制、消滅在第一代，對經濟就沒有影響。

吳尊友表示，若疫情形勢較嚴峻需採取較大範圍全員核酸篩查、封控措施時，「動態清零」對經濟發展確實有一定的影響。但根據數學模型專家初步分析，「動態清零」對當地GDP的影響，僅相當於非「動態清零」對經濟影響的一半。

不過，吳尊友未進一步說明，「動態清零」對GDP的影響相當於非「動態清零」的一半，究竟是如何推算出來的。

疫情 檢測 防疫

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