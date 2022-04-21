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疫期門牌號碼代替身分 上海人不只失去自由 名字也消失

中央社／記者吳柏緯上海21日電
上海黃浦區一名志願者在社區執勤。（新華社）
上海黃浦區一名志願者在社區執勤。（新華社）

在封城之中，上海人不只失去了自由，連名字都消失。在社區的微信群組裡，不論是防疫群或團購群，每個人的身分與稱呼不再是名字「某某某」，而是自家門牌「幾之幾」。

對於上海人而言，近期微信中的群組除了工作、社交外，團購與防疫通報等群組數量大幅增加，而有別於強調「標示真實姓名」的群組，這類新增的群組則要求成員不要用本名，而是將在群組內的名稱改為自家門牌號碼，一方面是為了管理方便，另一方面則是避免非社區的成員混入其中，造成不必要的麻煩。

用門牌號碼取代姓名，是封城之下上海人的日常生活一景。

一名和中央社記者住在同一個社區的台灣民眾表示，在這個社區已經住了許久，雖然平時會跟鄰居打交道，但認識與來往的人有限。然而疫情爆發以來，透過社區的防疫與團購群組，與鄰居的交流變得更加頻繁，原本不認識的人也因此認識了。「只不過，即便互動的機會增加，我還是不知道這些鄰居叫什麼名字，到現在也都只能用門牌號碼稱呼他們」。

根據記者觀察，不論是參與團購或是核酸檢測，相關的團長或志願者已經很習慣以編號稱呼住戶，例如在群組中時常看到「幾之幾請回報抗原結果」、「幾之幾請付團購費用」等句子。在這樣的情形之下，也逐漸將自己與「編號」連結，當聽到屬於自己的數字時，瞬間就能做出反應。

然而，也並非所有人都願意遵從這套疫情之下的不成文規定，因此時有衝突。

以記者居住的社區為例，日前曾發生住戶不願意將名字改成門牌號碼，而被其他人群起圍攻，懷疑他並非社區住戶，是別的地方派來搗亂的「間諜」，嚷嚷著要將他逐出社區群組。直到有同棟的鄰居「保證」這名住戶的身分，爭執才停歇。

一名曾經在社區組織團購群組的團長告訴中央社記者，由於社區人多，並不是所有人都認識，加上團購的團長必須承擔責任與風險，因此用門牌號碼取代姓名，確實是比較方便管理，而且藉由這樣的方式也能讓鄰居相互核實彼此的身分，「一開始確實會覺得怪怪的，但習慣後也覺得沒什麼不好」。

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