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這首台灣37年前歌曲 鼓舞上海2500萬市民

中國新聞組／上海21日電
上海39位鋼琴家透過網路共同演奏《明天會更好》，鼓勵仍在艱苦抗疫中的上海市民。（取材自上觀新聞）
上海39位鋼琴家透過網路共同演奏《明天會更好》，鼓勵仍在艱苦抗疫中的上海市民。（取材自上觀新聞）

由台灣音樂人於1985年推出的公益單曲「明天會更好」，如今正鼓勵著艱苦抗疫中的2500萬上海市民。上海39位鋼琴家、鋼琴教師、鋼琴新秀、音樂媒體人近日透過網路連結共同演奏「明天會更好」，希望能向仍處於疫情之中的上海市民傳遞希望。

綜合媒體報導，這場雲合奏由40位音樂人接力，既有滬上知名的鋼琴家、鋼琴教授，也有少年鋼琴新秀、音樂媒體人。「我們希望通過音樂，傳遞愛，傳遞溫暖，傳遞正能量，讓大家對上海的明天有一個美好的祝福和盼望」，參演者之一、鋼琴家唐瑾說。

每個人的琴都不一樣。有些人是立式琴，有些人是三角琴，還有人是電子琴，甚至還有玩具鋼琴。琴不一樣，大家彈出來的音色也不一樣，「可能聽上去沒那麼完美，但正因如此，更有一種居家的真實感」，唐瑾說。

發起人之一、上海愛樂樂團駐團鋼琴家李小倩李小倩說，「我們沒有選晦澀的曲子，而是選了這樣一首大家都能產生共鳴的曲子。沒有炫技，可能鋼琴音也不那麼準，錄音效果也不太好，但大家都希望能通過此刻的琴聲送出一點愛和光，讓聽到的人在這一刻得到一點撫慰，這也許更接近音樂的真諦。」

報導指出，這39位演奏者中，居家時間最短的已有10多天，最長的更已超過40天。「願我們能在音樂中回歸寧靜，並相信，明天會更好」，李小倩說，等到解封那一天，她最想做的事，就是去聽場現場音樂會，帶孩子去公園放風箏。「那些原本習以為常的一切，都會變得更珍貴。」

「明天會更好」是台灣華語流行樂壇最成功的公益單曲之一。由台灣音樂人羅大佑作曲、羅大佑、張大春、許乃勝、李壽全、邱復生、張艾嘉、詹宏志等人共同作詞，陳志遠編曲的歌曲。在1985年推出，有60位華語歌手共同錄唱共同演唱。

當時1985年非洲衣索比亞發生饑荒，美國歌手推出合唱歌曲We Are the World，世界各地仿效者；台灣的「明天會更好」則邀集華人歌手跨越地域、唱片公司，打破簽約的限制大合唱。

疫情 華人

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