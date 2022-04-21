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上海蛋糕店關閉…300人接力做蛋糕 為罕病男慶生

中國新聞組／上海21日電
300多人送上祝福、圍觀由理幫丈夫拆生日禮物後，大家都熬著夜，等待蛋糕的出爐。（取材自新聞晨報）
300多人送上祝福、圍觀由理幫丈夫拆生日禮物後，大家都熬著夜，等待蛋糕的出爐。（取材自新聞晨報）

上海疫情嚴峻，全市實施分區分級差異化防控，除了在防範區、管控區的市民可以有限度外出活動，在封控區的居民必須足不出戶留在家中。不過在這樣嚴峻的情況下，本月初發生一件暖心的故事，一名女子因為買不到生日蛋糕在網上求救，原來她的丈夫罹患罕症，吃生日蛋糕是他最後的心願，聽到這樣的請求，小區全員動起來，分工製作蛋糕，為丈夫慶生。

香港01報導，今年50多歲的張瑋患有閉鎖綜合症，全身癱瘓的他全靠眼睛與外界交流。幾個月前，醫生告知張妻由理（化名）噩耗，90%的病人活不過6個月。自此，她經常哄丈夫「到了生日給你買生日蛋糕吃」，惟在疫情之下，這場許諾似乎要撲空了。

4月2日是張瑋的農曆生日，上海此時已實施全域靜態管理，蛋糕店關閉，速遞運力緊張，由理既不會做蛋糕，且家中也沒有材料，「那天他一直盯鬧鐘看時間，我一開始沒特意提蛋糕。到了晚上10點多，他還在看，我問他什麼事，他就開始哭，我說你是不是在等蛋糕，他眨眼睛表示同意，哭得不可收拾」。

無奈之下，由理只能求助於小區微信群，將丈夫的情況如實告知。小區居民楊楊見到訊息後，一開始還以為是惡作劇，「大姐說她老公因為沒有吃到蛋糕哭了，我們還很奇怪」。

不過，在得知張瑋的情況後，楊楊立即回覆「我家沒有淡奶油，不然我給你做一個」，結果各居民都紛紛表示可以幫忙，「淡奶油還需要嗎，我家還有」、「淡奶油打發好了我再放到樓下」、 「我可以穿志願者馬甲取材料」，甚至有人提供雞蛋、草莓、牛奶、蠟燭，又送上生日卡、小禮物等等。

到了午夜12點，各居民更在微信群中發送祝福訊息，「祝你老公生日快樂，兩夫妻快快樂樂，心想事成」、「生日快樂吉祥安康」、「生日快樂。疫情會過去的，大家也都會好起來的」。

300多人送上祝福、圍觀由理幫丈夫拆生日禮物後，大家都熬夜等待蛋糕出爐。楊楊做好蛋糕後，用了鄰居送的草莓和家中剩下的小餅乾做裝飾，再撒上糖霜，放入包裝盒後再綁上絲帶，貼上鄰居親手寫的生日快樂便利貼。

當晚近凌晨1點，由理終於拿到蛋糕，立即關燈點蠟燭為丈夫唱生日歌，等對方許完願後，再替他吹滅蠟燭。

有居民提供草莓、蠟燭等。（取材自新聞晨報）
有居民提供草莓、蠟燭等。（取材自新聞晨報）

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