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陶虹5年分紅4.2億 現火速切割張庭還退股

記者林汪靜／綜合報導
陶虹(右)已要求從張庭(左)夫婦經營的上海達爾威貿易公司退股。（取材自九派新聞）
陶虹(右)已要求從張庭(左)夫婦經營的上海達爾威貿易公司退股。（取材自九派新聞）

消息指出，女演員同時也是張庭的閨蜜陶虹，從張庭夫婦經營的上海達爾威貿易公司5年分紅4.2億元（人民幣，下同，約6545萬美元），其中後3年2.68億元是達爾威處於傳銷階段的分紅。目前，陶虹已要求從該公司退股。

據澎湃新聞，歷年分紅詳情分別為2018年0.28億元、2019年1.81億元、2020年0.59億元。

該部分的分紅均轉入了陶虹獨資控股的「北京最陶然服裝服飾有限公司（簡稱最陶然）」在中國建設銀行開具的帳戶。

14日，陶虹的公司工作人員對此回應稱，不清楚這件事。

天眼查App顯示，陶虹在上海達爾威貿易有限公司擔任董事並持股約1.93%，此外，她還透過北京最陶然服裝服飾有限公司持有達爾威公司約4.7%股份。

最陶然成立於2004年5月，2017年5月，該公司投資人由陶平變更為陶虹，100%持股，值得注意的是，最陶然共投資4家公司，除了達爾威公司外，該公司投資的上海淘不庭文化傳媒有限公司等另外三家公司也均與張庭夫婦相關。

與陶虹有直接關聯的16家公司中，14家為存續狀態，包括上海達爾威貿易有限公司、海南省洋洋得意文化傳播有限公司、北京真樂道投資管理有限公司等，版圖涉及影視、傳媒、貿易、投資等。

張庭夫婦公司近日名下96套房產被查封，價值17億元，對此，張庭公司TST庭秘密發布律師函回應，公司接受並配合相關部門的合法調查。

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