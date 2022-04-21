東航初步報告：偏離巡航高度呼叫無回覆 網：說了跟沒說一樣

東航失事飛機初步報告出爐，黑匣子數據尚未修復。（新華社資料照片）

東方航空MU5735航班3月21日於廣西梧州墜毀，機上132人全數罹難。中國民航局昨發布初步調查，指當時天氣、飛機狀況及維修都正常，而飛機急墜前機組曾與空管通話也未見異常。對於這份初步報告，網民直指：「說了跟沒說一樣」，「目前啥也沒查出來」。

據新華網報導，中國民航局昨日發布「關於『3·21』東航 MU5735航空器飛行事故調查初步報告的情況通報」稱，當班飛行機組、客艙機組和維修放行人員資質符合要求，航空器無故障保留，適航證有效，機上無申報為危險品的貨物。事發前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮未見異常，但機上兩部黑盒因撞擊嚴重受損，數據修復及分析工作仍在進行中。技術調查組後續將繼續深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行數據分析、必要的實驗驗證等調查工作，科學嚴謹查明事故原因。

「東航MU5735航空器飛行事故調查初步報告」指，在偏離巡航高度前，機組與空管部門通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話時間為當天14時16分。

該航班於事發日13時16分從昆明長水機場 起飛，13時27分上升至巡航高度8900公尺，14時17分沿A599航路進入廣州管制區，14時20分廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」警告，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆。14時21分40秒雷達最後一次記錄的飛機資訊為：標準氣壓高度3380公尺，地速1010公里／小時，航向117度。隨後雷達信號消失。

事故現場位於廣西梧州藤縣埌南鎮莫埌村附近山谷中，可見面積約45平方公尺、深2.7公尺的積水坑，判定為主撞擊點。

自由亞洲電台報導，對於這份「初步報告」，網民反應普遍負面。網上評論包括：「說了跟沒說一樣」，「人員沒問題，設備沒問題，攜帶物品沒問題，天氣沒問題……問題出在哪？」，「樣樣都沒問題，那才是大問題」，「目前啥也沒查出來」、「推卸了管理責任對嗎？」、「就是誰都不背鍋」。

根據「國際民用航空公約」規定，在事故之日起30天內，調查組織國須向國際民航組織和參與調查國發送調查初步報告，其內容通常為當前所獲取的事實信息，不包括事故原因分析及結論。

在東航空難後，中國當局嚴控記者採訪及網路言論，並密切監控罹難者家屬防範他們「鬧事」；死難者家屬也沒有辦法與其他家屬溝通。對於境外媒體報導稱，這次墜機 空難可能與副駕駛自殺有關，民航局則表示：「這是謠言，已報警」。