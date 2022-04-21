不挺動態清零 鍾南山論文報導被刪

中國工程院院士、防疫專家鍾南山 6日發表論文主張中國不能長期追求「動態清零」，但相關報導18日被披露後已被刪。多家媒體昨天刊發他8日的演講，內容反而是中國目前仍應堅持動態清零。

鍾南山與其他作者6日以英文共同在「國家科學評論」（National Science Review）發表題為「關於中國在即將到來的COVID-19時代重新開放的戰略」文章。

文章指出，「動態清零」不能長期維持，中國需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常；文章建議在某些指定城市或地區展開試點調查，並根據境外輸入病例的流行病學特點調整政策，對驗證中國過渡到「安全有序重新開放」非常重要。

有關這篇文章的中文報導18日出現在中國媒體，但標題聚焦於鍾南山指出不能長期維持動態清零政策，與當前中國官方一在強調的「動態清零」目標有所牴觸。香港 媒體指出，這篇報導在網路上已經被刪除。取而代之的是，界面新聞和上觀新聞等媒體昨天都報導了鍾南山8日在南開大學通識課的講課內容。

鍾南山在課堂上結合香港和上海的疫情表示，雖然Omicron死亡率低，但是傳播力強，如果大規模發生，會失去很多生命。「所以目前來看，在中國完全開放是不適用的，對中國來說，還是應該堅持動態清零，逐步開放」。

此外，中國官媒大力吹捧以傳統中藥材製成的連花清瘟膠囊對付新冠具有療效，不過醫學專家紛紛提出質疑，並聲稱沒病的人服用恐傷腎傷胃。

北京首都醫科大學校長饒毅在社群媒體 微信發文指出：「配送抗疫用藥應經過嚴格的試驗及檢測，若連花清瘟的療效從未經嚴格驗證，強制配送就害了等待必需物資和藥品的群眾。」暨南大學以謝望時為首的3位醫藥界專家也在中國醫藥資訊平台丁香園發文，對於連花清瘟比其他急需的民生物資優先運抵上海，也感到錯愕。