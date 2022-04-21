滬高官視察 民宅冰箱塞滿食物 被疑擺拍

上海副市長陳通日前到社區視察，網上流傳的幾張照片引起爭議，包括一直把雙手收藏在袖子裡面，居民家中的超大冰箱塞滿了食物。有網民質疑：「是極度嫌棄嗎？」也有的嘲諷：「這冰箱塞得比我過年還多。」

法廣報導，陳通身兼上海市疫情 防控領導小組生活物資保障專班負責人。據互聯網消息，他當天視察了「遠景佳苑」住宅小區。現場圖片顯示，居民家中的超大冰箱塞滿了食物，還有很多食物堆放在桌子上。

但有網民質疑這是事先安排的形象工程。也有網民嘲諷：「大躍進時，為了應對檢查，把好幾畝地的麥苗集中在一畝地裡，導致那幾畝地都荒掉了。」

不過，更令網民關注的是現場傳出的幾張圖片，顯示陳通全程都不露手，袖口只見兩團白色的消毒布，原來他一直把手藏在袖口裡，即使拉開居民的冰箱門，也是隔著袖子，依然見不到手。

有網民質疑：「極度嫌棄嗎？」還有網民批評：「下社區的這德性樣子，連普通義工都不如。」

網民質疑，為什麼陳通視察的這戶人家就是有這麼多食物，而其他許多上海人家裡的食物卻十分匱乏？進而懷疑這似乎是事先安排的「擺拍」畫面；還有人說，這戶人家冰箱裡的食物「塞得比我家過年還多」。