滬衛健委主任頭痛住院 路透：清零難 幹部集體躺平
正值上海疫情防控關鍵時刻，據經濟觀察報等多家媒體報導，現年60歲的上海市衛健委主任鄔驚雷，已於19日下午被復旦大學附屬中山醫院收治入院，並診斷為「血管性頭痛」。由於「封控」期間一般民眾要得到醫院收治非常困難，有網民追問：「居然沒被拒診？」
綜合媒體報導，現年60歲的鄔驚雷目前正在接受治療中。
據統計，3月以來，由於本土疫情蔓延，上海市舉辦48場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，鄔驚雷出席26場。但自4月17日後，鄔驚雷就沒有再出席過記者會。
路透報導，外界盛傳，上海市疫情失控引發中央及地方官員出現「權鬥」，互相推卸責任；甚至有一種「上海幹部集體躺平」的說法。相關說法無法得到證實，但數據說明上海市難以在日內完成「社會面清零」。
網民對鄔驚雷「頭痛住院」議論紛紛，「外面排隊住院的人千千萬，他一個頭痛就住院了」、「所以血管性頭痛是可以住院的是嗎？醫院目前是收病人的是嗎？」、「多少死人的症狀都被拒診了，他一個頭疼怎麼能住院」、「所以說嘛，共存倒楣的是普通人」。
另外，中新經緯報導，近日一則關於科興高管去世的訃告在網上流傳。該訃告顯示，北京科興生物製品有限公司政府事務中心高級經理曹曉斌因病醫治無效，於2022年4月17日逝世，享年45歲，落款為曹曉斌同志治喪委員會。20日，科興方面證實，曹曉斌去世消息屬實。
上述網傳訃告還顯示，曹曉斌於1976年6月出生，畢業於中國疾控中心流行病與衛生統計學專業，博士研究生學歷。自參加工作以來，一直從事疾控防控工作。在新冠疫情中，他也一直衝鋒在疾病防控工作一線，守衛百家安寧。
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