滬衛健委主任頭痛住院 路透：清零難 幹部集體躺平

上海市衛健委主任鄔驚雷頭痛住院。（取材自環球時報）

正值上海疫情 防控關鍵時刻，據經濟觀察報等多家媒體報導，現年60歲的上海市衛健委主任鄔驚雷，已於19日下午被復旦大學附屬中山醫院收治入院，並診斷為「血管性頭痛」。由於「封控」期間一般民眾要得到醫院收治非常困難，有網民追問：「居然沒被拒診？」

綜合媒體報導，現年60歲的鄔驚雷目前正在接受治療中。

據統計，3月以來，由於本土疫情蔓延，上海市舉辦48場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，鄔驚雷出席26場。但自4月17日後，鄔驚雷就沒有再出席過記者會。

路透報導，外界盛傳，上海市疫情失控引發中央及地方官員出現「權鬥」，互相推卸責任；甚至有一種「上海幹部集體躺平」的說法。相關說法無法得到證實，但數據說明上海市難以在日內完成「社會面清零」。

網民對鄔驚雷「頭痛住院」議論紛紛，「外面排隊住院的人千千萬，他一個頭痛就住院了」、「所以血管性頭痛是可以住院的是嗎？醫院目前是收病人的是嗎？」、「多少死人的症狀都被拒診了，他一個頭疼怎麼能住院」、「所以說嘛，共存倒楣的是普通人」。

另外，中新經緯報導，近日一則關於科興高管去世的訃告在網上流傳。該訃告顯示，北京 科興生物製品有限公司政府事務中心高級經理曹曉斌因病醫治無效，於2022年4月17日逝世，享年45歲，落款為曹曉斌同志 治喪委員會。20日，科興方面證實，曹曉斌去世消息屬實。

上述網傳訃告還顯示，曹曉斌於1976年6月出生，畢業於中國疾控中心流行病與衛生統計學專業，博士研究生學歷。自參加工作以來，一直從事疾控防控工作。在新冠疫情中，他也一直衝鋒在疾病防控工作一線，守衛百家安寧。