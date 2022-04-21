上海疫情略降 僅2區社會面清零 千萬人仍遭禁足

上海疫情趨緩，400萬人脫離封控，街上開始出現戴著口罩獲准出門購物的民眾。（美聯社）

外媒日前報導稱上海官方要求在4月20日前實現「社會面清零」。若這項指令屬實，顯然並未達標，因為官方昨天宣布，僅金山區、崇明區首度達到「社會面清零」目標。不過上海官方表示，新增病例數已連兩日下降到2萬人以下，「社區擴散得到有效遏制。」但死亡人數累計達17人。美媒指出，有很多市民稱他們的家人3月起就因感染新冠過世，卻未被列入官方的死亡病例統計中，引發對官方數據準確性和可靠性的質疑。

上海是否能夠解封，很大程度繫於染疫人數的降幅。繼19日新增本土確診和無症狀染疫者為18901例，20日通報新增共1萬8495例，已連續兩天下降到2萬人以下。另新增七名死亡個案，累計死亡人數達17人。

上海執行嚴格防疫 措施已逾三周，上海官方稱，目前，全上海僅有市中心黃浦區、靜安區疫情 微幅上升，其餘14個區皆呈下降趨勢。不過，還有1100多萬人生活在「封控區」，被要求「足不出戶」。

上海市衛健委官員吳乾渝昨表示，上海並根據篩查結果調整了分區名單，目前封控區1萬6650個，包含1187.8萬人，比首次劃定時減少400多萬人；管控區1萬3304個，包含448萬人，增加人數超過200萬人；防範區28075個，涉及785.6萬人，增加人數超過200萬人。她強調，堅持「動態清零」方針不動搖，全面攻堅「社會面清零」目標。

上海市疾控中心副主任孫曉冬指出，上海這波疫情累計陽性感染者中，60歲以上長者占比19％。目前，上海60歲及以上長者疫苗接種率約62％，加強免疫接種率38％，接種率偏低。

上海加強執行「應收盡收」政策，年長者的隔離條件，也再度引發爭議和關注。據中媒披露，上海本有多名高齡且行動不便的年長者，獲得居委會同意暫時在家隔離，且隔離期間部分老人的抗原檢測 已轉陰。但近日接獲通知，被要求立即轉運到方艙醫院或隔離醫院，引發家屬擔憂。

此外，國家衛健委昨通報，自3月以來，累計報告本土感染者已超過30萬例，涉及除西藏以外的所有省份。中國各地防疫如臨大敵，有些縣市一發現感染者，立刻升級管控措施。擁有百萬人口的安徽穎上縣昨發現兩名染疫者，立即宣布實行全域靜默管理，而從外返鄉的染疫者因瞞報而遭立案偵查。黑龍江省哈爾濱市也宣布即起進行「社會靜態化管理」。

美國之音報導，上海有很多市民陸續指出，他們有家人從3月起就因為感染新冠後過世，但是死者的病例並未統計在官方的死亡病例中，因此引發對官方數據準確性和可靠性的質疑。目前上海官方尚未對此回應。