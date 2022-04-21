恐龍沒完全滅絕？院士科普太驚人 「後代演化成雞鴨鵝等鳥類」

周忠和表示，恐龍沒有完全滅絕，因為鳥類由恐龍演化而來，並作為恐龍的後裔延續至今。（取材自揚子晚報）

一則「院士稱恐龍 沒有滅絕」的視頻火了。節目中，院士科普鳥類是恐龍的後裔。網友紛紛驚訝，平時吃的雞，竟是「恐龍的後代」。

揚子晚報報導，視頻裡的院士就是著名古鳥類學家、江蘇揚州籍院士周忠和。在節目「院士開課啦！」周忠和聊到恐龍滅絕的原因，鳥類和恐龍的關係，達爾文進化論的意義。他嚴謹真誠的解讀，受到無數網友點讚、熱議。

院士周忠和在節目「院士開課啦！」聊到恐龍滅絕的原因，鳥類和恐龍的關係，達爾文進化論的意義；他嚴謹真誠的解讀，受到無數網友點讚、熱議。（取材自揚子晚報）

周忠和認為大規模的火山爆發是造成第五次生物大滅絕的主要原因。而小行星撞擊地球，是致使恐龍滅絕的最後一根稻草。但他表示，恐龍沒有完全滅絕，因為鳥類由恐龍演化而來，並作為恐龍的後裔延續至今。始祖鳥就是一個演化的過渡類型。

一些博主額外科普，目前學界主流看法是鳥類起源於獸腳類恐龍。可以說，雞鴨鵝等鳥類都是恐龍的後裔。報導指出，視頻一出，引發不少網友調侃。「原來我也是吃過恐龍的人」。不少人也表達感謝，這個古生物圈的常識，終於有人說出來。

豦報導，周忠和為「鳥類的演化歷史」貢獻了大量研究成果，碩果累累。1982年，周忠和進入南京大學地質系古生物學與地層學專業，在中科院研究生院地學部研究古魚類。1990年，25歲的周忠和在遼西一條小山溝發現一塊魚類化石，這是現代長江白鱘的祖先，又意外發現了兩塊保存相當完整的鳥類化石。經鑑定距今1.2億年左右，是一種反鳥。這一發現填補了白堊紀早期鳥類演化史上的空白，取得了突出的發現和成果。這些成果使中國逐漸成為當今國際該領域最重要的地區之一。很多周忠和探索的知識，已經被寫進國外的教材。

2010年，周忠和45歲，當選美國科學院外籍院士。2011年，周忠和46歲，當選中國科學院院士。

平時低調、科學家作風的周忠和院士，卻在「科普」這個領域十分「高調」。出生於農村的周忠和走上古鳥類研究之路，源於青少年時期啟蒙經歷。

周忠和在抖音 節目中，分享了一個小故事。他在遼寧一個火車站散步，低頭一看，地板竟然是恐龍的腳印化石。他笑著說，「只要留心，化石在生活中就能被發現。」